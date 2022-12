RUGBY. Bernard Laporte et le bras de fer pour la présidence de la FFR, comment se défend-il ?

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD), Bernard Laporte a assuré sa défense et son maintien à la tête de la FFR.

Mardi 13 décembre dernier, Bernard Laporte se retirait “temporairement et volontairement de toutes les fonctions occupées au sein de la gouvernance de la fédération internationale”. Dans un communiqué, le vice-président de World Rugby affirme un retrait au niveau mondial. Dans le cadre d’une affaire nationale, il maintient ce dernier jusqu’à “l’issue de son appel”. En cause, le président de la Fédération Française de Rugby a été reconnu coupable de corruption en première instance. Il a notamment été puni de deux ans de prison avec sursis. Cependant, ce dernier a fait appel dans la foulée, relançant ainsi la machine juridique et sa présomption d'innocence. Face à cette prise de position, un ensemble de personnalités du monde du sport demandait la même mesure à l’égard de la FFR. Cependant, le président Bernard Laporte a affirmé son statut dans les colonnes du JDD ce dimanche 18 décembre.

RUGBY. Bernard Laporte condamné : de la prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le rugbyDans un entretien réalisé pour l’hebdomadaire, il déclare être “légaliste”. Ainsi, ce dernier se fie à l’état droit qui, en appel, le considère toujours présumé innocent. Pour se justifier de sa décision, il pose ses arguments au Journal du Dimanche :

Je ne vois pas pourquoi je devrais m’en aller. Cela voudrait dire que je reconnais les faits que l’on me reproche. Impossible. D’autant que l’exécution provisoire, demandée par le parquet, n’a pas été prononcée. Sur le fond, si on m’avait dit : “un, tu as volé un centime à la fédération ; deux, tu as mal dépensé son argent”, ça m’aurait fait réfléchir. Mais ce n’est pas le cas. Chacun reconnaît qu’elle est bien gérée et qu’elle se développe. J’ai refusé cinq ans de contrat à 1,12 million d’euros par an à Montpellier, présidé par Mohed Altrad, pour être président bénévole de la FFR. On vient ensuite m’accuser d’être corrompu, pour avoir touché 150 000 euros de la même personne. C’est une incohérence.”

Bernard Laporte, loin d’être seul contre le monde ?

Dans la suite de l’entretien, il évoque son lien avec la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Le président de la Fédération Française n’hésite pas à déclarer ceci : “Ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent, moi, je suis certain d’être innocent.” Si elle demande sa démission et la venue de nouvelles élections, la Ministre des Sports ne voudrait pas pour autant que l’ancien manager de Toulon quitte ses fonctions. En effet, il explique en privé que cette dernière aurait aimé qu’il se représente à ses nouvelles élections. L’ancien demi de mêlée affirme même qu’elle lui aurait dit “Bernard, représente-toi, repasse devant les clubs.” Une action qui n’est pas bien vue par le principal intéressé.

Pour que de nouvelles élections soient organisées, une procédure bien précise existe. Cette dernière se fait selon la volonté des présidents de clubs. Selon Bernard Laporte, un grand nombre de ses derniers auraient montré leur soutien. Il évoque également des appuis similaires de la part “de sélectionneurs, de managers et d’anciens joueurs internationaux”. Certains joueurs actuels de l’équipe de France lui en auraient également fait part, mais à travers des “retours indirects”. Face au JDD, il cite le processus pouvant amener à la destitution du comité directeur de la FFR dont il fait partie :

En outre, il y a des statuts, donc on les respecte. Si 30 % des clubs et des voix demandent une assemblée générale extraordinaire, et que deux tiers des inscrits votent pour la démission du comité directeur, alors il peut y avoir de nouvelles élections. J’ai amené la démocratie à la fédération, en donnant la parole aux clubs, ce n’est pas moi qui vais la leur enlever. En attendant ce cas de figure éventuel, on se plie d’abord au droit pénal, donc au respect de la présomption d’innocence.”

