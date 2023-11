RUGBY. Un record aussi triste qu’improbable, ce club professionnel compte 4 victoires en 3 ans

Avec une série de 28 défaites consécutives et 4 victoires sur 3 ans, les Zèbres de Parme sont la plus mauvaise équipe d’Europe (et du monde) en championnat.

Promis, il n’y a aucune volonté de tirer sur l’ambulance, mais les chiffres restent déprimants malgré tout. En perdant 29-54 à domicile contre les Bulls, la franchise italienne des Zèbres de Parme concède sa 28ᵉ défaite consécutive. Ce samedi 4 novembre, la sinistrose n’a pas pris fin face aux Sud-africains. Pire que cela, l’équipe transalpine n’a remporté que 4 matches sur ses 36 derniers mois, si l’on prend uniquement en compte le championnat.

Un triste record pour le rugby italien

Pour mieux détailler cette crise sportive, remontons dans le temps. Leur dernière victoire remonte au 30 avril 2022, face à l’écurie galloise des Newport Dragons (23-18). Cette victoire a été obtenue à l'arraché après un essai à quelques minutes de la fin de l’ailier Simone Gesi. Il s’agit de la seule réussite des Zèbres sur la saison 2021/2022 d’United Rugby Championship.

Auparavant, les Zèbres n’avaient pas gagné lors de la Rainbow Cup 2021. Créée pour introduire les nouvelles franchises sud-africaines à la Ligue Celte, cette compétition a pourtant été un moment historique du rugby italien. En effet, leur compatriote du Benetton Trévise avaient gagné le titre, défiant les Bulls en finale. Des compatriotes heureux pour des Zèbres humiliés, la douche est froide.

RUGBY. Munster-Stormers et Saracens-Sale : deux finales de fou en URC et PremiershipLors du Pro 14 2020-2021, la franchise avait réussi à récolter quelques points. Dans cette saison post-covid, l’équipe de Parme avait battu à 2 reprises ses compatriotes du Benetton de Trévise. Elle s’était également (déjà) imposée conte les Newport Dragons, la plus faible franchise galloise. La même contre laquelle elle a connu sa dernière victoire.

Finalement, ces 4 victoires ont été réalisées face aux deux mêmes équipes. Aucune victoire d’ampleur n’a eu lieu durant ce laps de temps. Leur dernière victoire contre une formation écossaise remonte au 26 octobre 2018, il y a plus de 5 ans. Il s’agissait d’une victoire 34-16 contre Édimbourg. La dernière victoire contre une écurie irlandaise remonte à quelques mois auparavant. C’était le 16 février 2018 contre le Connacht (11-19), en Irlande. Dans son histoire, les Zèbres de Parme n’ont jamais réussi à faire mieux qu’avant-dernier de leur poule en URC.

La Fédération italienne veut sauver les Zèbres

En février 2022, le Président de la Fédération italienne, Marzio Innocenti, s'est d’ailleurs montré très critique envers la franchise. Auprès du Midi Olympique, le dirigeant avait même sous-entendu que, contrairement à Trévise, la franchise était inutile pour le rugby italien. Par ailleurs, il avait demandé à faire la distinction entre les deux écuries transalpines d’URC, le Benetton s’étant qualifié en phase finale du championnat en 2019 :

Trévise a des résultats satisfaisants.[...] En revanche, les Zèbres ont des problèmes continuels, à commencer par des déboires financiers. Clairement, cette structure peine à trouver les mêmes ressources que Trévise. Elle stagne à un niveau médiocre et il faut bien le dire, elle ne nous est pas d’une grande utilité. Je préconise une révision générale à son sujet. Il faut savoir que Trévise s’appuie sur une tradition de club qui existait déjà et a bâti sa solidité sur cette base, et sur un territoire. Les Zèbres qui jouent à Parme n’ont pas ce passé. En fait, en Italie, on reste branché sur la culture club. Les Zèbres n’ont pas la motivation et l’identité suffisante, ils ne représentent pas un territoire même s’ils jouent à Parme.”

Pour inverser la tendance, la direction des Zèbres a été profondément transformée depuis l’arrivée de Marzio Innocenti à la tête de la fédération. En fin d’été, il a notamment pris contact avec le maire de Parme afin que les liens entre la ville et les clubs se développent. Il a également appelé à ce que le budget de la franchise augmente ces prochaines années.

Italie - Zebre rugby passe sous le giron de sa fédération et jouera bien en Pro 12D’après des propos rapportés par Rugby MEET, le budget actuel est de 7 millions d’euros, l’un des “plus faibles de l’URC” d’après Marizo Innocenti. Une donnée qui doit changer pour voir les résultats s’améliorer, car selon ses aveux, “c'est la variable la plus importante dans le rugby professionnel”. Reste à voir si la bataille pour (enfin) lancer cette équipe peut être gagnée ou si la guerre est déjà perdue d’avance…

