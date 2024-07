RUGBY. Au cœur des spéculations de transfert, Pierre-Louis Barassi va devoir faire un choix crucial

Le Stade Toulousain peut-il retenir Pierre-Louis Barassi ? Le centre français est courtisé par Paris et Toulon. Avec une offre de prolongation en main, il doit décider de son avenir.

Sacré avec Toulouse en Champions Cup puis en Top 14, Pierre-Louis Barassi se trouve au centre des attentions. À 26 ans et avec trois sélections en équipe de France, le trois-quarts centre toulousain est un joueur dont le profil ne laisse pas indifférent les dirigeants des clubs de l'élite.

Sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en juin 2025, il a récemment reçu une proposition de prolongation de deux ans, avec une année optionnelle, selon les informations de nos confrères du Midi Olympique. Une offre alléchante, mais pas encore décisive. En effet, les sirènes parisiennes et toulonnaises se font entendre. Le Stade Français Paris et le Rugby Club Toulonnais suivent de près le dossier Barassi, prêts à bondir à la moindre opportunité.

Cependant, une certitude demeure : Pierre-Louis portera encore le maillot rouge et noir la saison prochaine. Une nouvelle qui rassure les supporters toulousains, mais qui laisse planer le doute sur son avenir à plus long terme. La direction des rouge et noir va devoir se montrer convaincante.

On sait que la profondeur de l'effectif du Stade Toulousain est une de ses forces pour jouer sur les deux tableaux. Elle permet aussi au club 23 fois champions de France de tourner à plein régime pendant les doublons. Mais cette rotation ne permet pas à tout le monde d'avoir du temps de jeu. Ce qui peut faire naitre de la frustration chez certains éléments.

Parallèlement, les dirigeants du Stade Toulousain ne chôment pas. Emmanuel Meafou, le colosse australien de 25 ans avec deux sélections en poche, est également en fin de contrat en 2025. Les discussions sont bien avancées, et un accord semble imminent. Meafou a d’ailleurs exprimé son désir de prolonger l’aventure dans la ville rose comme l'indique le Midol. Un gage de stabilité pour le pack toulousain.

RUGBY. TOP 14. Le Stade Toulousain veut sécuriser deux éléments essentiels après son triompheAutre dossier brûlant : Antoine Roumat. L’ancien joueur de l’UBB, pièce maîtresse de la troisième ligne, pourrait signer pour deux années supplémentaires. Les négociations avancent bien, et un dénouement positif est attendu sous peu. Une excellente nouvelle pour le club, qui voit en Roumat un élément clé pour les saisons à venir.

Jack Willis, l’international anglais, pourrait également prolonger son séjour à Ernest-Wallon jusqu’en 2026. Cette extension serait une véritable aubaine pour le Stade Toulousain, qui bénéficierait ainsi du talent et de l'envie d’un joueur de classe mondiale. L'ancien élément des Wasps s'est en effet révélé sous le maillot des rouge et noir. Il enchaîne les grosses performances et les titres et ne semble pas enclin à s'arrêter en si bon chemin.

Le Stade Toulousain, champion en titre, montre ainsi sa volonté de construire sur la durée. En sécurisant ses talents et en anticipant l’avenir, le club affiche clairement ses ambitions pour les prochaines saisons. Une stratégie qui devrait rassurer les supporters et maintenir Toulouse au sommet du rugby hexagonal. Pierre-Louis Barassi, quant à lui, devra faire un choix crucial. Rester à Toulouse ou tenter une nouvelle aventure à Paris ou Toulon. Une décision qui marquera un tournant dans sa carrière et qui, sans aucun doute, sera suivie de près par tous les passionnés de rugby.