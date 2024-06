RUGBY. TOP 14. Le Stade Toulousain veut sécuriser deux éléments essentiels après son triomphe

Après Peato Mauvaka, le Stade Toulousain se prépare pour un avenir toujours plus prometteur. Alexandre Roumat et Jack Willis devraient prolonger.

C'est une nouvelle qui va ravir les supporters du Stade Toulousain. Après la prolongation de Peato Mauvaka annoncée en grande pompe dans les vestiaires du Vélodrome après le titre, Alexandre Roumat et Jack Willis devraient continuer l'aventure avec les Rouge et Noir. Selon La Dépêche, les discussions seraient bien avancées.

Alexandre Roumat : la constance et l’engagement

Alexandre Roumat, le troisième ligne de 27 ans avec 60 matchs au compteur sous le maillot stadiste, et Jack Willis, également âgé de 27 ans et auteur de 37 matchs, pourraient prolonger leurs contrats jusqu'en 2027. Titulaires lors des trois dernières finales, ils apportent chacun leur pierre à l’édifice toulousain.

Roumat, avec ses 4 sélections en équipe de France, s'est imposé comme un rouage essentiel du collectif toulousain. Sa régularité et son engagement sur le terrain font de lui un élément clé pour les saisons à venir. Sa prolongation est un gage de stabilité et de continuité pour le club.

Jack Willis : la force tranquille

Quant à Jack Willis, sa décision de rester à Toulouse signifie qu’il met sa carrière internationale entre parenthèses. Mais il vit actuellement la meilleure période de sa carrière. Son impact sur le jeu toulousain est indéniable. Vendredi dernier, il a une fois de plus été monumental en finale contre Bordeaux-Bègles, avec 15 courses, 67 mètres parcourus et une activité débordante en défense. Lui qui avait déjà été brillant lors des phases finales de la Champions Cup.

Willis ne cache pas sa satisfaction d'évoluer au Stade Toulousain : « Je suis resté 8 saisons aux Wasps et je n'ai rien gagné. Là, en deux ans, j'ai gagné trois titres. » Un choix de cœur et de carrière pour ce joueur qui incarne l'esprit de compétition et la quête de succès du club.

La dynamique toulousaine

Avec ces prolongations, le Stade Toulousain continue de renforcer son effectif pour les saisons à venir. La victoire écrasante en finale du Top 14 face à Bordeaux-Bègles (59-3) témoigne de la domination actuelle du club sur le rugby français. Les prolongations de Roumat et Willis s’inscrivent dans cette dynamique de succès et de consolidation de l’équipe.

RUGBY. ''Ils sont en train de creuser un écart abyssal'', comment Toulouse cultive son avance sur la concurrence ?Les supporters peuvent donc se réjouir : l’avenir s’annonce radieux pour le Stade Toulousain. Avec des joueurs de la trempe de Roumat et Willis, les Rouge et Noir sont bien partis pour continuer à écrire de belles pages de leur histoire. Sans parler des jeunes qui poussent derrière pour intégrer l'équipe première.