RUGBY. S'installer en France, l'idée originale de ce sélectionneur en vue de la Coupe du Monde

Le nouveau sélectionneur des Pumas, Michael Cheika, a annoncé vouloir s'installer en France pour rester constamment en contact avec les Argentins d'Europe.

Récemment nommé à la tête des Pumas pour succéder à Mario Ledesma, Michael Cheika a déjà pris une décision concernant son avenir. En effet, et afin de garder un contact permanent avec ses joueurs évoluant en Europe, l'Australien a décidé de venir s'installer en France. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé au micro d'ESPN : "L'idée est d'être en contact permanent avec les joueurs, tout en gardant un contact avec les joueurs évoluant en Argentine". Une décision qui fait sens, surtout lorsque l'on voit le nombre de Pumas jouant en Europe et en particulier en France. Par exemple, lors du match de novembre face aux Bleus, 18 des 23 joueurs argentins évoluaient sur le Vieux Continent (dont 11 en France).

RUGBY. Argentine. Michael Cheika devient le nouveau sélectionneur des Pumas !D'un point de vue personnel, Cheika ne devrait pas avoir trop de mal à s'habituer, lui qui a déjà entraîné et joué en France (à Castres et Paris en tant que joueur, et au Stade Français en tant que coach). À voir donc si ce choix s'avère payant, à un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera bien entendu en France.

