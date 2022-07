RUGBY. Après deux saisons avec Clermont, Kotaro Matsushima retourne au Japon

On le savait sur le départ, c'est désormais officiel : Kotaro Matsushima quitte l'ASM pour retrouver son ancien club au Japon, les Tokyo Sungoliath.

Depuis maintenant plusieurs mois, on savait le Japonais de moins en moins heureux en Auvergne. Loin de ses proches, Kotaro Matsushima a vécu une deuxième saison chaotique à l'ASM, marquée notamment par de nombreuses blessures. Un mal être qui se faisait ressentir sur le terrain (0 essai en 18 matchs) et qui le poussa donc à se questionner sur son avenir. Et après des mois sans plus de nouvelles, c'est désormais officiel : Kotaro Matsushima quitte Clermont, pour rejoindre son ancien club des Tokyo Sungoliath.

RUGBY. Top 14. ''J’étais souvent seul à Clermont'', Kotaro Matsushima dévoile son avenirUn choix de carrière qui lui permettra de se rapprocher singulièrement de ses proches, mais aussi de se concentrer un maximum sur l'équipe nationale, à un an de la prochaine Coupe du Monde en France. Pour rappel, Matsushima n'a pas pu prendre part aux deux matchs face au XV de France, la faute à une blessure subie au mois d'avril face à Leicester. Souhaitons donc une bonne continuation au Japonais, qui a tout de même réalisé une première année exceptionnelle avec l'ASM (10 essais).

