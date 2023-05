RUGBY. Après 22 ans en noir et blanc, Jean-Baptiste Péjoine tourne la page avec Brive !

Les contes de fées ont toujours une fin, et l'histoire d'amour entre le CAB et Jean-Baptiste Péjoine va bel et bien se terminer à l'issue de la saison. Il n'a pas été conservé dans le staff de Collazo.

Une carrière en noir en blanc !

Jean-Baptiste Péjoine quitte l'aventure en Corrèze, mais laisse derrière lui 22 saisons, partagé entre joueur et entraîneur. Sur le terrain, Péjoine a gagné le respect de tous par sa longévité, et détient notamment le record du nombre de matchs joué pour le club, avec 329 apparitions. En 16 saisons, le demi de mêlée a joué en moyenne plus de 20 rencontres, ce qui est tout simplement stratosphérique, qui plus est dans le haut niveau ! Arrivé en 2001 à Brive en provenance du Stade bordelais, Péjoine aura connu des hauts et des bas avec le CAB. Depuis sa fin de carrière en 2017, il s'occupe des trois-quarts de son club de cœur, avec lesquels il a connu une montée en Top 14 en 2019.

RUGBY. Une fois de plus, Castres va venir jouer les trouble-fête lors de la dernière journée de Top 14 !Dans son communiqué de presse, la direction briviste, et surtout son président, Simon Guilham, n'hésite pas à lui rendre chaleureusement hommage : "Quand je suis arrivé au club fin 2006, l’un des premiers joueurs que j’ai rencontré a été Jean-Baptiste Péjoine. J’ai été frappé par son intelligence, sa détermination et son attachement au maillot briviste. Jean-Baptiste a joué encore pendant 10 ans avant d’endosser le rôle d’entraîneur. Je suis persuadé qu’il réussira la suite de sa carrière grâce à ses grandes qualités et sa riche expérience." Pour le principal intéressé, cette page qui se tourne est un pincement au cœur, et un nouveau cycle pour le club : "Durant plus de vingt ans, j’ai porté et défendu les couleurs de Brive, mon club de cœur, avec fierté, loyauté et abnégation, comme joueur puis comme entraîneur. Aujourd’hui, une page se tourne, l’aventure ne se poursuit pas… Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance pendant ces nombreuses années."