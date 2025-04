RUGBY. Après 115 sélections et 18 ans chez les pro, Dan Biggar annonce sa dernière danse

Ancien ouvreur du pays de Galles et actuel joueur du RC Toulon, Dan Biggar a annoncé qu’il prendrait sa retraite cet été, à la fin de saison.

C’est une décision lourde pour l’ouvreur gallois. Alors qu’il soufflera sa 36ᵉ bougie en octobre prochain, Dan Biggar a décidé de prendre sa retraite en tant que joueur de rugby professionnel. Le joueur du RC Toulon l’a annoncé ce lundi 7 avril, via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Après 18 années passées en tant que joueur de rugby professionnel, Dan Biggar a dédié sa vie au rugby et ce dernier lui a visiblement bien rendu. “Le rugby m’a tout donné. Je m’y suis lancé à 17 ans et il m'a donné une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai réalisé mes rêves d'enfant, pendant près de vingt ans. J'en suis extrêmement reconnaissant”, a commenté le demi d’ouverture.

Biggar, légende au pays

Formé au Gorseinon RFC, dans la banlieue de Swansea, Dan Biggar a rapidement attiré l’œil des plus grosses formations du pays de Galles. Juste avant ses 18 ans, il signe au Swansea RFC, mais n’y reste que durant la saison 2007-2008. Très rapidement, le joueur attire l’attention des formations galloises de Ligue Celte.

Ainsi, il rejoint les Ospreys en 2008 et dispute son premier match de championnat en septembre. Pour ses débuts face aux Glasgow Warriors, il fait bonne impression, puisqu’il signe un drop de 55 mètres, au culot. Ensuite, Dan Biggar restera dans la franchise jusqu’en 2028. Il remporte une Anglo-Welsh Cup et deux Ligues Celte, avec son club de cœur.

Ensuite, Dan Biggar s'essaie du côté de l’Angleterre. Chez les Northampton Saints, il impressionnera par sa maîtrise qui, associée à la folie de Cobus Reinach à la mêlée, fera des pensionnaires du Franklin’s Gardens une équipe redoutée en Premiership. Pour la fin de sa carrière, l’ouvreur a posé ses bagages dans le Var. Il évolue depuis 2022 au RC Toulon et a gagné une Challenge Cup avec les Rouge et Noir.

Mais par-dessus tout, ce qui aura fait la renommée de Dan Biggar, c’est bien son passage indélébile au sein du XV du Poireau. Pendant 15 ans, il a été le demi d’ouverture titulaire du pays de Galles et un acteur majeur des grandes épopées de la première ère Gatland. Véritable homme providentiel, il compte pas moins de 112 sélections avec son équipe nationale et 3 apparitions avec les Lions britanniques et irlandais.

Avec le maillot rouge, il remporte pas moins de trois titres dans le Tournoi des 6 Nations. Il soulève le trophée en 2013 et 2021 pour une victoire “simple” et a aussi participé à l’aventure du Grand Chelem 2019. Sur sa carrière, il a aussi participé à trois Coupes du monde, sans jamais réussir à apporter le titre suprême à son équipe nationale. Aujourd’hui, Dan Biggar laisse un souvenir impérissable de l’autre côté de la Manche, sur la pelouse du Millennium, son ex-routine de buteur, ses coups de gueule et l’ensemble de son œuvre.

