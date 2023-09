COUPE DU MONDE. ''Sors cette p***** de balle'', le coup de sang de Biggar sur North

Ce dimanche, la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji a été le théâtre d'une scène assez surréaliste, entre Dan Biggar et George North. Explications.

Ce dimanche soir, le Pays de Galles est venu (très) difficilement à bout d'une équipe des Fidji courageuse, mais trop brouillonne à certains moments (32-26). Une rencontre tendue, qui, au-delà de susciter certaines polémiques, a surtout été le théâtre d'une scène assez dingue, entre l'ouvreur et ancien capitaine Dan Biggar, et son centre George North.

Recontextualisons les choses. Alors que la première période arrive à son terme (le Pays de Galles mène 18 à 14), les Fidjiens perdent le ballon dans les 22 mètres gallois. Mais au lieu de dégager le ballon hors des limites du terrain et retourner aux vestiaires, certains joueurs du XV du Poireau, dont le centre George North, décident de relancer le ballon, d'une manière très risquée.

Résultat, celui-ci commet un en-avant suite à une passe de Tompkins, et il s'en faut de peu pour que les Fidjiens ne récupèrent la balle.

Une grosse gueulante de Biggar

Une action qui n'a pas du tout plu à Dan Biggar, déjà très tendu depuis le début du match, qui a donc décidé de s'en prendre directement à North : ''Get the f****** ball off the park'', que l'on pourrait traduire par ''Sors cette p***** de balle du terrain''. D'ailleurs, Biggar ne décolère pas de suite, puisqu'il continue à répéter cette phrase à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il rejoigne les vestiaires. Une scène assez surréaliste, qui, au-delà d'avoir fait réagir les fans sur les réseaux sociaux, dénote surtout d'une ambiance loin d'être sereine dans le squad gallois.

Si après la rencontre, le sélectionneur du Pays de Galles Warren Gatland a soutenu son joueur en disant qu'il n'avait ''pas de problème avec cela'', c'est surtout la réaction de Biggar qui était attendue de la part des fans. Interrogé par le Midi Olympique, l'ouvreur a indiqué qu'il ne s'excusera pas auprès de George North.

''Nous avons tellement joué ensemble avec George que je ne vais pas m’excuser pour ça (...) Alors, il faut accepter ce genre de choses en restant positif. Ce n’est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois que l’on se parle ainsi avec George''.

Pour sa dernière Coupe du Monde en tant que joueur, Dan Biggar a certainement laissé ses émotions l'envahir lors de ce premier match face aux Fidji. Des choses qui arrivent, même pour un joueur de ce calibre. Néanmoins, lui et ses coéquipiers devront faire preuve de plus de sérénité lors des prochaines rencontres, s'ils veulent aller le plus loin possible. À noter que selon Gatland, Dan Biggar était particulièrement tendu ce dimanche pour une toute autre raison : c'était le jour de l'anniversaire de sa mère, décédée en 2021...