Coupe du monde. La légende galloise Dan Biggar quittera le rugby international cet automne

Âgé de 33 ans, le demi d’ouverture Dan Biggar a annoncé qu’il quittera la sélection et rugby international après la Coupe du monde en France.

C’est une nouvelle plus prévisible que d’autres, mais elle fait quand même son petit effet. Ce dimanche 27 août, le monde du rugby a appris que Dan Biggar prendrait sa retraite internationale après la Coupe du monde. Dans un communiqué publié par la Fédération galloise, l’ouvreur a confirmé ses envies de départ après 15 années de bons et loyaux services sous le maillot rouge.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dan Biggar yn ymddeol o rygbi rhyngwladol wedi Cwpan y Byd.⁰⁰🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dan Biggar has announced that he will be calling time on his international career after the Rugby World Cup⁰⁰What's your best memory of Dan in a Welsh jersey so far? pic.twitter.com/6UDZGXqoCL — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) August 26, 2023

Un impact gravé dans le marbre

À 33 ans, cette nouvelle va obliger la sélection de l’ouest de la Grande-Bretagne à trouver un nouvel ouvreur. Du haut de ses 109 sélections, le numéro 10 a su se rendre indispensable. Buteur hors pair et meneur de jeu intelligent, il était également connu pour sa capacité à énerver ses adversaires, jusqu’à les faire déjouer.

Depuis sa première apparition sur les prés internationaux en 2008, le Gallois est entré dans la légende de son pays. Il fait partie des rares joueurs à avoir porté plus de 100 fois l’écusson aux plumes d’autruche. À l’aube du mondial, ils ne sont que neuf à avoir eu cet honneur. Depuis le Tournoi des VI Nations 2023, il est l’ouvreur gallois ayant disputé le plus de matchs internationaux de l’histoire.

Niveau statistique, le joueur du RCT n’est pas en reste non plus. En effet, il est le 4ᵉ meilleur réalisateur de l’histoire de sa sélection. Avec plus de 600 points au compteur, cette performance est très honorable sachant qu’il a partagé le rôle de buteur avec Leigh Halfpenny pendant de longues années.

Danse comme Biggar !

Son palmarès est également au niveau de la trace indélébile qu’il laisse dans le rugby gallois. Au cours de sa carrière, il a remporté à trois reprises le Tournoi des VI Nations en 2013, 2019 (Grand Chelem) et 2021. Il comptabilise également 3 sélections avec les Lions Britanniques en 2021. En 2019, il a aidé le Pays de Galles à obtenir la première place du classement World Rugby pendant une courte période.

En Coupe du monde, il a participé à quelques belles épopées. En 2015, il inscrit la pénalité de la gagne lors d’un match de poule mémorable face à l’Angleterre. De là à dire que la non-qualification du XV de la rose en quart de finale de sa Coupe du monde à domicile est de son fait, il n’y a qu’un pied. Il inscrit 23 des 28 points de son équipe ce jour-là.

Best Dan Biggar memory?



Nothing else comes close.



Diolch Dan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/1AyHt1stez pic.twitter.com/gAUnuOMWQ4 — Jamie Phillips (@JNPhillips4) August 26, 2023

Au crépuscule de sa carrière, l’ouvreur voudra emmener son pays le plus loin possible en Coupe du monde. Présent dans une poule complexe composée de l’Australie, de la Géorgie, des Fidji et du Portugal, le Pays de Galles a du pain sur la planche. Plus aussi favori pour les quarts de finale qu’auparavant, le natif de Morriston devra relever cet ultime défi. Il se consacrera ensuite pleinement au RC Toulon, avec qui il est engagé jusqu’en 2025.

