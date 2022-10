RUGBY. ALL BLACKS. Un des incroyables records de Dan Carter égalé face au Japon !

Ce samedi 29 octobre face au Japon, Dan Carter a vu son record de sélections pour un arrière All Black être égalé par Aaron Smith.

Durant toute sa carrière, Dan Carter a épaté le monde du rugby. Même encore aujourd’hui, les performances et la justesse de l’ouvreur All Black résonnent aux oreilles des amateurs d’ovalie. Malgré de nombreuses blessures, il a même été capable de battre quelques records. Par exemple, il est le joueur des lignes arrière à avoir disputé le plus de matchs sous le maillot à la fougère argentée. Enfin ça, c’était encore vrai jusqu’à hier matin ! En effet, ce record a été égalé ce samedi 29 octobre.

À l’occasion du match opposant le Japon à la Nouvelle-Zélande, l’entrée en jeu d’Aaron Smith lui a permis de glaner sa 112ᵉ sélection. Le demi de mêlée iconique des All Blacks rejoint alors la légende locale. VIDEO. Super Rugby Pacific. Sowakula a joué à saute-mouton avec Aaron Smith, et il n'a rien compris



Par ailleurs, les deux joueurs avaient été désignés comme les meilleurs joueurs ayant évolué à la charnière pour les All Blacks. Dans cette sélection effectuée par Sky Sports en août 2021, l’ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande commentait ceci, selon des propos rapportés par Rugby Pass : “Il maîtrise toutes les compétences et prérequis d'un arrière. Il passe brillamment et rapidement, il communique bien avec ses attaquants, il prend les espaces quand il le faut, il sait quand passer, comment botter, où le faire, etc. Je ne pense pas avoir déjà vu un arrière plus complet dans son jeu qu'Aaron Smith.”

Une histoire de chiffres…

À titre de comparaison, il faudra qu’Aaron Smith joue encore quelques années afin de devenir le joueur des lignes arrière avec le plus d’apparitions. Pour l’instant, ce titre revient au légendaire numéro 9 australien George Gregan et ses 139 caps. Par ailleurs, ce dernier n’est que le 5ᵉ rugbyman avec le plus d’apparitions internationales de l’histoire. Pourtant reconnus pour avoir une carrière plus propice à l’usure physique, ce sont bien quatre avants qui mènent la danse. En effet, il s’agit respectivement de Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande, 140 sélections), Sergio Parisse (Italie, 142 sélections), Richie McCaw (Nouvelle-Zélande, 148 sélections) et Alun Wyn Jones (Pays de Galles, 153 sélections). VIDÉO. WTF 😱. Le sniper Aaron Smith fait le show avec des passes d'une précision chirurgicale



Et si vous pensiez qu’Aaron Smith était bien loin du compte, sachez qu’il n’est qu’à 5 petites caps de Fabien Pelous, joueur français le plus expérimenté à l’international. Actuellement, le numéro 9 All Blacks est le 8ᵉ joueur le plus expérimenté dont la carrière internationale est toujours en cours.