RUGBY. Algérie, Portugal, etc. Ces petites nations qui ont explosé en 2021 !

En 2021, certaines petites nations ont développé de grandes ambitions. Le Rugbynistère vous offre une sélection des 4 nations à suivre du coin de l’œil en 2022.

Dans le monde du rugby, il y a les monstres, les Goliath, ceux dont l’on prononce toujours le nom. D’un autre côté, on a les nations moyennes dont on narre les quelques exploits avec nostalgie et amour en pensant à un petit homme armé d’une fronde venant à bout d’un géant. Et dans le fond du panier médiatique, on retrouve les petites sélections. Celles qui, même si elles le voulaient n’auraient que peu de chances d’atteindre les gloires d’un Eden Park ou d’un Twickenham. Donc pour leur rendre honneur, le Rugbynistère vous offre une sélection de 4 nations à suivre. Chacune issue d’un continent différent, elle rêve pourtant toutes de la même chose : disputer la légendaire Coupe du Monde de Rugby. Un rêve qui est encore réalité, chacune d’entre elles étant encore en course pour s’y qualifier. RUGBY. VIDEO. Personne n'en parle, mais le Portugal a failli réaliser l'exploit de l'année

Pour ce qui est de l’Asie du rugby, nous avons le Japon et c’est à peu près tout. Si plusieurs pays s’illustrent au niveau continental, peu arrivent réellement à creuser leur trou au niveau global. Cependant, la Corée du Sud a réussi en 2020 à se qualifier pour les Jeux Olympiques. La nation semble néanmoins encore loin des standings internationaux. Au niveau local même, elle semble encore un cran en dessous de Hong Kong. Cependant, sa situation pourrait évoluer au plus vite. En effet, son rival Hongkongais a abandonné son programme de développement professionnel du rugby à XV en juin 2021 selon le South China Morning Post.