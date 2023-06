RUGBY. Alexandre Ruiz, premier arbitre à devenir entraineur d'une équipe professionnelle en France ?

Comme vous le savez, les règles du rugby évoluent chaque saison un peu plus encore. Les staffs des clubs pros ont donc fait appel à des arbitres. Ruiz va quant à lui entraîner une équipe à part entière.

Alexandre Ruiz rejoint Angoulême !

Arbitre de Top 14 et des matchs internationaux, Alexandre Ruiz a arpenté les pelouses du monde entier pendant 10 ans. Depuis 2021, ce grand amoureux du ballon ovale a tiré un trait sur le monde de l'arbitrage, après avoir officié lors des Jeux Olympiques, à la Coupe du monde, lors d'étapes des Sevens World Series ou encore de nombreux tests matchs. La page de l'arbitrage tournée, Ruiz se consacre donc à sa deuxième passion, qui est d'entraîner une équipe. Il rejoint donc le staff de Philippe Saint-André au MHR, en tant qu'entraîneur adjoint en charge de la défense et des attitudes au contact. Dès sa première saison, Montpellier remporte le Bouclier de Brennus, une première consécration dans sa jeune et nouvelle carrière. Néanmoins, Ruiz n'en était pas à son coup d'essai avec les Cistes ! L'ancien arbitre international avait déjà un pied dans le coaching. Ce dernier a été responsable, durant la saison 2017-2018, des avants du RC Sètes, avec qui il est champion de France d'honneur. Ensuite, en 2018, il est manager de l'équipe espoir de l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély, et glisse ensuite avec l'équipe première la saison suivante, qui évolue en Fédérale 1. Engagé pour une saison supplémentaire avec le MHR, Mohed Altrad a décidé de libérer son stratège de sa dernière année de contrat, pour que ce dernier puisse s'accomplir un peu dans sa nouvelle vie.

✍️ 𝗟𝗲 𝗦𝗔 𝗫𝗩 𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 de vous annoncer la signature pour les deux prochaines saisons d'𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 en tant qu'entraîneur principal ! 🔥#SAXV #Rugby #ProD2 — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) June 7, 2023

De plus en plus d'arbitres dans les staffs

Depuis quelques saisons, les anciens arbitres du Top 14 sont de plus en plus convoités par les clubs professionnels. Parmi eux, Maxime Chalon a rejoint cette saison le CA Brive, après 8 saisons à arbitrer les matchs de Top 14 et de Pro D2. Ce dernier est donc devenu consultant de la règle et de l'arbitrage, et intervient plusieurs fois dans la semaine avec le club corrézien. À l'échelle au-dessus, l'équipe de France a également songé à renforcer son staff avec l'appui de Jérôme Garcès, qui a rejoint nos Bleus à temps plein en 2021. L'ancien directeur des arbitres du Top 14 veille donc à une discipline de fer de la part des joueurs de l'équipe de France. Son compère, Romain Poite, a aussi franchi le cap en rejoignant cette saison le staff de Franck Azéma et Pierre Mignonni au RCT. Pour finir, Laurent Cardonna a fait le choix de rejoindre l'encadrement de l'UBB cette saison, mais aussi de Soyaux Angoulême avec qui il a collaboré sur cette fin de saison.

