RUGBY. TRANSFERT. Cette recrue du Stade Français peut-elle devenir l'un des meilleurs centres du Top 14 ?

Avec 10 recrues annoncées cette semaine, le Stade Français ne compte pas ruminer sur son sort après cette élimination en barrage de Top 14. La direction parisienne va accueillir des joueurs internationaux.

Joe Marchant arrive dans la capitale

Connaissez-vous Joe Marchant ? Pas de panique, vous l'avez sûrement déjà vus jouer avec le maillot du XV de la Rose durant le Tournoi des 6 Nations. Âgé de seulement 26 ans, le joueur des Harlequins est considéré comme un des meilleurs centres de Premiership cette saison. Titulaire indiscutable en club, Marchant cumule 23 feuilles de match pour 21 titularisations, avec quelques passages à l'aile également. Dans un profil bien différent de Manu Tuilagi ou encore Owen Farrell, Joe Marchant casse souvent la ligne d'avantage grâce à sa vitesse et ses appuis. De plus, son jeu spectaculaire lui a valu un passage en Super Rugby lors de la saison 2019-2020, du côté des Blues d'Auckland. Il a joué six matchs avec la franchise néo-zélandaise. Cette escapade était un prêt, destiné à lui donner une nouvelle vision du rugby, et de l'expérience supplémentaire. Champion du monde avec l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans (dont deux essais en finale), Marchant a marqué très tôt les esprits, au point d'avoir cette réputation de "crack" collé à la peau. En plus d'être un excellent joueur ballon en main, c'est aussi un finisseur hors pair ! Sur ces cinq dernières saisons, Marchant à une moyenne de 10 essais plantés ! Avec l'Angleterre, Joe Marchant devrait rejoindre le groupe qui participera à la Coupe du Monde en France. De ce fait, le centre ou l'ailier sera disponible à la fin de la compétition.

Un point sur l'effectif

La saison prochaine, Paris se sépare de trois centres de son effectif actuel ! Les départs de Théo Dachary, Harry Glover et Alex Arraté ont été annoncés, ce qui laisse donc un boulevard à Joe Marchant. Le retour de blessure de Julien Delbouis est déjà programmé pour cet été, lui qui a prolongé jusqu'en 2026. Les dirigeants du Stade Français ont donc énormément misé sur ce duo-là, qui allierait puissance et vitesse. Cette saison, Gonzalo Quesada pouvait compter sur Jeremy Ward, un soldat des plus solides de son effectif, qui faisait partie des meilleurs marqueurs de l'équipe. Néanmoins, le Sud-Africain n'a pas été toujours convaincant, et il sera donc sans doute la doublure de l'international anglais. Marchant devrait donc naturellement s'acclimater au Top 14, qui est un championnat qui ne change pas radicalement de la Premiership.

