RUGBY. À la Victor Vito, Brad Shields peut-il devenir une référence en Top 14 ?

Signé par l'USAP ce mercredi, Brad Shields aura de nombreuses attentes autour de lui. Mais que vaut réellement ce joueur capé 8 fois avec l'Angleterre ?

Qu’est-ce qui les sépare, au juste ? 4 ans, des profils quelque peu différents et une réussite internationale pas vraiment du même acabit, il est vrai. Pour le reste, sur le papier, les deux garçons ont de bien nombreuses similitudes. Déjà physiques, lorsque Victor Vito, bien que plus musculeux, affichait un généreux 1m92 pour 112kg, quand Brad Shields lui, plus frontal, tourne en général autour de 1m93 pour 111kg.

Tous deux sont Néo-Zélandais de naissance et se sont révélés chez les Hurricanes en Super Rugby, glanant même le titre de 2016 en étant titulaires ensemble en 3ème ligne. Au-delà de ça et si l’un fut champion du monde avec les All Blacks en 2011 et 2015 tandis que l’autre a choisi de représenter l’Angleterre dans un passé plus récent (8 sélections), Vito et Shields affichent sensiblement le même nombre de matchs en Super Rugby (100 contre 103) et ont ensuite été des capitaines réguliers de leur formation en Europe. A La Rochelle pour le néo-retraité, du côté des Wasps pour le néo-catalan.

Une recrue 3 étoiles



Car oui, vous n’avez pas pu le rater, Brad Shields s’est engagé à l’USAP en qualité de joker médical, et ce jusqu’à la fin de la saison. Une recrue 3 étoiles pour le premier relégable du Top 14, qui va compter sur son vécu et sa palette sur le terrain pour aller décrocher un maintien. Parviendra-t-il à sublimer le club catalan ? Deviendra-t-il une référence de l’Hexagone en 3ème ligne comme le fut Victor Vito durant son aventure rochelaise ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre à l’instant T, mais que doivent souhaiter les supporters perpignanais. Car Shields, ce n'est pas de l'or en barre, mais c'est du béton en 3ème ligne. Numéro 6 de préférence également capable de jouer en 8 si besoin, le natif de l'île du Nord est un solide combattant, rugueux, gros porteur de balle mais aussi efficace dans un profil de plaqueur/gratteur.

Au délà de ses qualités physiques et s'il n'a pas les "mains" de Vito ni ne partage son passé de septiste averti, Shields reste néanmoins un vrai bon joueur de rugby, intelligent, qui devrait amener certainement beaucoup de fluidité dans la structure du jeu catalan cette saison. Dès ce week-end face à Lyon ? Et pourquoi pas ? Après tout, David Marty a reconnu compter beaucoup sur ses qualités de leadership...