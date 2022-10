TRANSFERT. TOP 14. L'USAP sur le point de signer un énorme coup en 3e ligne ?

Selon l'Indépendant, l'USAP serait sur le point d'obtenir l'accord d'un joueur de calibre international en 3ème ligne. Une sacrée recrue, pour le relégable.

Mise à jour : Brad Shields s'est engagé avec l'USAP en tant que joker médical, ce mercredi.

Premiership. 167 licenciements chez les Wasps, un jour sombre pour le rugby anglaisC'est une petite bombe que vient de lâcher l'Indépendant ce mercredi. Selon le média basé à Perpignan, l'USAP serait sur le point de faire un grand coup sur le marché des transferts. La situation économique des Wasps permet des opportunités inenvisageables à l'accoutumée. Et c'est ainsi que le club catalan en est venu à discuter sérieusement avec l'international anglais (8 sélections) Brad Shields. Les Sang et Or se cherchent en effet un joker médical en 3ème ligne, suite à la grave blessure d'Ugena. Au poste, le flanker ou numéro 8 de 31 ans serait une sacrée option, lui qui fut longtemps une référence en Super Rugby (103 matchs), avant d'en devenir une également aux Wasps, jusqu'à être appelé par Eddie Jones dès 2018.

Joueur puissant, mobile mais surtout doté d'une grande expérience et d'une belle qualité technique, Shields est également capable d'assumer un rôle de plaqueur/gratteur, même si son bagage colle parfaitement avec une utilisation offensive dans les couloirs. Un accord avec l'ancien champion du monde U20 (génération Barrett, Retallick...) pourrait être trouvé cette semaine. Après Alo au Racing et Koch au Stade Français, nombreux sont les anciens Wasps à trouver peu à peu des points de chute dans l'Hexagone...