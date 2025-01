RUGBY à 7. La France repart du Perth SVNS avec une médaille !

En Australie, les équipes de France de rugby à 7 ont réalisé un tournoi sans exploit à l’occasion du Perth SVNS, où les filles décrochent le bronze.

C’est un tour en Océanie pas toujours très convaincant qu’ont réalisé les deux formations de l’équipe de France de rugby à 7. Au Perth SVNS, les garçons ont réalisé un tournoi décevant. De leur côté, les filles ont réalisé une performance dans leurs habitudes en gagnant une troisième médaille de bronze consécutive.

VIDEO. Du rêve à la réalité : comment l'Uruguay a terrassé les rois du rugby à 7 coup sur coup

Les garçons de France 7 en difficulté

En phase de poules, tout avait bien commencé pour l’équipe de France masculine de rugby à 7. Successivement, la France a battu l’Irlande (14-5), la Grande-Bretagne (12-0) et l’Espagne (21-7). Ainsi, Paulin Riva et ses coéquipiers sortaient de leur groupe avec la tête haute et de la confiance.

Cependant, les Bleus vont rapidement déchanter. En effet, ils se sont laissés surprendre par l’Australie en quart de finale. Appuyée par son public, la sélection de rugby à 7 océanienne a inscrit 4 essais contre les Français. Les locaux se sont finalement imposés 24 à 12.

Pour tenter d’avoir la consolante de la 5ᵉ place, les Bleus se retrouvent face aux Fidji. Malheureusement, ils n’ont pas pu faire grand-chose face aux Mélanésiens et se sont inclinés 17-5. Depuis le début de la saison, c’est la seconde fois que les joueurs de l’équipe de France masculine de rugby à 7 n’arrivent pas à se qualifier en demi-finale.

Malgré le succès de JO et de la bande à Dupont, gros coup dur pour le rugby à 7 en Europe

Les filles mieux loties au Perth SVNS

Pour l’équipe de France féminine de rugby à 7, les tournois se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs mois, les Bleues surclassent la plupart des sélections, mais ne font clairement pas le poids face aux meilleures équipes mondiales, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Cette réalité s’est encore confirmée ce week-end.

Les Tricolores n’ont fait qu’une bouchée de l’Espagne (33-7) et de la Chine (21-0) en phase de poules. Cependant, la rencontre face aux Australiennes a été moins glorieuse. Contre les joueuses locales, l’équipe de France féminine de rugby à 7 n’a pas pu résister et s’est incliné (5-40) contre l’Australie. En quart de finale, les Bleues ont su contenir les États-Unis (7-19) et se dirigeaient vers une demi-finale d’un tout autre niveau.

Dans le dernier carré, l’équipe de France féminine de rugby à 7 s’incline lourdement face à la Nouvelle-Zélande (36-7). Enfin, les Bleues espéraient repartir avec une troisième médaille de bronze consécutive dans l’Hexagone. Face au Canada, elles observent la grosse blessure au genou de Iän Jason puis s’envoient défensivement pour décrocher une précieuse médaille de bronze. Elles gagnent la petite finale sur le score de 14 à 7.

‘‘Tout le monde l’a traité de fou’’, le jour où Dupont a compris qu’il s’était trompé avec le rugby à 7