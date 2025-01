VIDEO. Du rêve à la réalité : comment l'Uruguay a terrassé les rois du rugby à 7 coup sur coup

Le rugby à 7 nous réserve toujours son lot de surprises, mais celle-là, personne ne l’avait vue venir. Lors de l'étape du SVNS Series à Perth, l’Uruguay a réalisé une journée historique en battant coup sur coup les Fidji et la Nouvelle-Zélande, deux cadors de la discipline. Une performance XXL qui restera gravée dans les annales du rugby mondial.

L’Uruguay a d’abord frappé un grand coup en s’imposant face aux Fidji (24-17), une équipe pourtant réputée pour sa domination et son flair inégalé sur le circuit mondial. Les Îliens menaient d'ailleurs 17 à 0 avant de voir revenir leurs adversaires.

Portés par leur envie et une gestion chirurgicale du ballon, les Teros ont su relever la tête tout en exploitant chaque opportunité. Un match où l’intensité et l’engagement des Uruguayens ont fait la différence.

Et comme si ça ne suffisait pas, les Sud-Américains ont récidivé en battant la Nouvelle-Zélande (17-12). Face à une équipe néo-zélandaise pourtant dominatrice lors des deux premiers matchs, l’Uruguay a une nouvelle fois fait preuve de résilience.

Une défense de fer, des montées agressives et une détermination sans faille ont permis aux Teros de tenir bon jusqu’au coup de sifflet final. Le pied de Juan Manuel Tafernaberry a également été déterminant. Après avoir transformé les deux essais des siens, il a claqué un coup de pied décisif en fin de partie.

