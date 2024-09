RUGBY. A 40 ans passés, Joe Tekori pourrait s'offrir un dernier défi sportif en Fédérale 1

C'est l'une des figures du Top 14 et du Castres Olympique, le colosse Iosefa Tekori pourrait rechausser les crampons dans un futur proche et donner un coup de main à un club de Fédérale 1.

Tekori proche de Blagnac

Forcément, si vous êtes amateur de rugby et de Top 14 en particulier, le nom de Joe Tekori vous rappelle les belles années du Castres Olympique ainsi qu'un passage réussi chez le voisin toulousain. Avec trois Brennus et une Champions Cup, la carrière du géant est plus que réussie.

Depuis 2022, celui qui compte 247 matchs avec le Stade Toulousain est resté dans la maison rouge et noir afin d'apporter son expertise et son expérience aux joueurs actuels. Ainsi, le colosse opère dans le staff de l'équipe professionnelle, mais également auprès des espoirs de la ville rose.

Néanmoins, à 40 ans passés et après plus de 400 rencontres en première division, le Samoan d'origine semble vouloir rechausser les crampons, selon les informations de La Dépêche. Tekori serait proche de s'engager avec le Blagnac Sporting Club Rugby, qui est redescendu en Fédérale 1 cette saison pour des raisons financières.

À la fin de sa carrière, l'homme aux 40 capes internationales avait déjà songé à rejoindre les "Caouecs", car il comptait des proches dans l'équipe première, mais pas seulement. Bruno Delpech, président du BSCR, a indiqué d'autres raisons à la venue de Tekori :

"Joe a émis le souhait de nous rejoindre, j’insiste sur ce point car il a la très forte volonté de jouer pour Blagnac qui est sa ville de cœur, celle où il vit depuis de nombreuses années et où ses enfants sont scolarisés." (La Dépêche)

Il poursuit : "Ça fait quelque temps que nous évoquions cette possibilité mais sans réellement l’envisager car premièrement il a été touché par le décès tragique de sa femme (Helen en juillet dernier) puis il est rattaché au Stade Toulousain auprès du staff pro et du groupe espoirs donc les deux partis doivent s’organiser".

Un transfert donnant-donnant

À bientôt 41 ans (en décembre prochain), Joe Tekori pourrait être une recrue de choix dans l'effectif de Blagnac, qui va se battre cette saison pour espérer remonter à l'étage supérieur. Pour rappel, la Fédérale 1 représente la cinquième division du rugby français.

Malgré plusieurs saisons d'inactivité, les 1,98 m et plus de 130 kg du beau bébé pourraient peser dans le pack blagnacais, qui n'aurait même pas besoin de casser la tirelire pour s'offrir ses services. En effet, ce dernier aimerait jouer pour sa ville, mais aussi pour retrouver du plaisir sur un terrain de rugby après la perte tragique de son épouse.

Ce n'est pas tout, car dans son apprentissage d'entraîneur, Tekori pourrait être à la bonne école à Blagnac, sous les ordres de Christophe Deylaud, une ancienne gloire de Toulouse. Le deuxième ligne aimerait s'inspirer de ses méthodes d'entraînement, ce qui serait bénéfique pour les deux parties.

Si ce deal n'est pas encore totalement acquis, cela prouve déjà l'amour du joueur pour son sport, et la passion qui l'anime encore. En attendant, Blagnac devra lutter sans ce facteur X dans une poule très relevée avec bon nombre d'équipes du Sud-Ouest.

