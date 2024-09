RUGBY. La Rochelle perd Teddy Thomas pour plusieurs semaines mais récupère trois internationaux français

Avec une victoire puis une récente défaite face à Toulouse, le début de saison de La Rochelle est plutôt mitigé. Néanmoins, les Maritimes pourront compter sur les retours de leurs internationaux.

Teddy Thomas out

La première au centre de Teddy Thomas sur la pelouse d'Ernest-Wallon a été réussie, et n'est passée inaperçue pour aucun spécialiste. L'habituel ailier a marqué la rencontre de son empreinte, et s'est offert un doublé.

Très attendu dans le secteur défensif, ce dernier également cumulé dix tentatives réussies, pour trois manquées. Son association avec Seuteni a fait forte impression, et sa vitesse combinée à sa capacité à éliminer des défenseurs demande à être revue.

Malheureusement, le joueur de 31 ans s'est blessé en toute fin de rencontre, alors que la sirène avait sonné et que La Rochelle amorçait une relance de son en-but. Après une mêlée, la balle est envoyée au fantasque maritime qui élimine Romain Ntamack d'un puissant raffut pour ensuite accélérer.

C'est à ce moment que Thomas stop sa course, et s'écroule au sol, subissant une pénalité qui scella la fin du match. Nous apprenons aujourd'hui vie L'Équipe que l'ancien joueur du Racing 92 souffre d'une lésion à l'adducteur droit, et que son indisponibilité serait estimée aux alentours de trois semaines.

Son retour serait ainsi programmé pour la mi-octobre avec un potentiel déplacement dans le chaudron de Jean-Dauger ou une reprise à la maison face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Des internationaux de retour

Ce week-end, La Rochelle va tenter de glaner son deuxième succès de la saison avec la réception de la Section Paloise, samedi à 16h30.

Pour ce match, Ronan O'Gara et son staff pourront compter sur Jonathan Danty, qui sera de retour dans le groupe maritime, après avoir subi une commotion cérébrale suite à un choc avec Charles Ollivon. Le centre international devrait même être titulaire.

Ensuite, le papa du vestiaire, Uini Atonio, devrait aussi retrouver le chemin de la compétition et ses coéquipiers sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Bien que La Rochelle ait rappelé Karl Sorin de Soyaux-Angoulême, le pilier du XV de France devrait faire son retour prochainement.

Enfin, Brice Dulin pourrait également faire son retour en Top 14 dès ce week-end. L'arrière expérimenté manquait à l'appel lors des deux premières journées de championnat en raison d'une douleur au mollet. Ce dernier semble aller mieux.

