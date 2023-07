RUGBY. À 36 ans, le double champion du Monde sud-africain François Steyn raccroche les crampons

Actuel joueur des Cheetahs, le double champion du Monde François Steyn a annoncé ce mercredi mettre fin à sa carrière, à 36 ans.

C'est un grand nom du rugby sud-africain qui met un terme à sa carrière ce mercredi. En effet, François Steyn, 36 ans, et presque 170 points inscrits en 78 sélections avec les Springboks, a annoncé via ses réseaux sociaux la fin de son histoire d'amour avec le rugby professionnel, du moins en tant que joueur : ''Ces derniers mois ont été difficiles pour moi, je dois faire mes adieux à ce sport qui a été toute ma vie. En réponse aux nombreuses questions auxquelles j'ai été confronté depuis ma blessure au genou en début d'année, j'annonce ma retraite du rugby professionnel. Je remercie un grand nombre de personnes dans le monde entier pour leur soutien tout au long de ma carrière. Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités, les amitiés, les souvenirs et les leçons que le rugby m'a apportées. Ce fut un grand honneur.''

François Steyn avec un coup de pied de mammouth FACILE de 64 mètres [VIDEO]Double champion du Monde avec les Springboks en 2007 (alors qu'il avait tout juste 20 ans) et 2019, Steyn aura marqué de son empreinte sa sélection nationale, mais pas que. Très polyvalent (capable d'évoluer à l'ouverture, au centre et à l'arrière), Steyn aura également impressionné toute une génération de supporters français, lorsqu'il portait le maillot du Racing Métro 92. Et parmi ses principaux faits d'armes, comment ne pas mentionner son drop de plus de 60 mètres, lors du barrage de Top 14 face à l'ASM en 2010...

De retour en Hexagone en 2016 après notamment un passage au Japon, le natif d'Aliwal North portera pendant 4 saisons le maillot de Montpellier, avec à la clé une finale de Top 14 perdue et un Challenge Européen remporté. Une carrière (très) bien remplie donc, pour celui qui aura finalement soulevé 6 trophées, dont 4 avec son équipe nationale (1 Tri-Nations en 2009, et un Rugby Championship en 2019).

