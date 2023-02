RUGBY. 6 Nations. Que doit faire l'équipe de France pour battre l'Irlande ? Antoine Dupont annonce la couleur

L'équipe de France passe un énorme test ce samedi sur la pelouse de Dublin face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Que doivent faire les Bleus pour gagner ?

6 NATIONS. L'organisation offensive de l'Irlande est-elle réellement imparable ?On vous voit venir. Oui, pour battre l'Irlande, l'équipe de France doit marquer plus de points. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Sur le terrain, les Tricolores feront face à un XV du Trèfle qui n'a jamais semblé aussi fort depuis quelques années. Il manque bien évidemment des joueurs dans les rangs adverses. Mais c'était aussi le cas dans le camp tricolore. D'aucuns estiment cependant que le 15 de France a plus de richesse dans son effectif. Et que cela lui permettra notamment d'aller plus loin lors de la Coupe du monde. Mais sur un match sec comme ce samedi, cette éventuelle différence n'aura pas autant d'importance. Antoine Dupont et ses coéquipiers savent en premier lieu qu'ils devront commettre beaucoup moins de fautes qu'en Italie. La discipline est un des leurs points forts, pour reprendre les mots de Fabien Galthié. Ils se doivent de retrouver leurs standards habituels, à savoir moins de dix pénalités concédées par rencontre. Ils y étaient d'ailleurs parvenus l'an passé face à ce même adversaire avec seulement sept fautes. Mais ne l'avaient emporté que 30 à 24.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour du carton jaune de Charles OllivonS'ils sont trop pénalisés, en particulier dans les rucks, ils pourraient ne pas être en mesure de gagner la partie. Pour ne pas être difficulté dans ce domaine, les Bleus ont mis l'accent sur la gestuelle cette semaine. Mais ils savent aussi que cela passera par une bonne dose d'agressivité. "La première chose, c'est de dominer physiquement notre adversaire, et le faire en respectant la règle", a commenté le capitaine tricolore via L'Equipe. Il sera tout aussi important de ne pas être dans l'oeil de l'arbitre. Si les Bleus commencent à enchaîner les fautes comme à Rome, Wayne Barnes sera d'autant plus attentif aux comportements des Tricolores à Dublin. Il est donc important que les Tricolores soient suffisamment lucides et efficaces pour ne pas être en difficulté. L'idéal serait bien évidemment qu'ils poussent les Irlandais à la faute. Ou tout du moins, que les ballons irlandais soient assez ralentis pour que la défense française soit en place. "Une des clés sera de les remettre en question, sans leur donner de pénalités faciles pour qu'ils puissent ensuite dérouler leur jeu." Car si les Bleus passent leur temps à défendre, ils seront plus enclins à se mettre à la faute. Un cercle vicieux qu'ils doivent éviter à tout prix. 6 Nations. Malgré l'indiscipline de la France en Italie, Galthié ne s'affole pas, voici pourquoi