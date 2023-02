6 NATIONS. L'organisation offensive de l'Irlande est-elle réellement imparable ?

Si l'Irlande et ses cellules en losange peuvent voir venir, La Rochelle avait par exemple su contrer les cette organisation, l'an passé...

Plus que deux jours. Deux jours et l'on saura réellement où en est ce XV de France, intouchable depuis maintenant 14 matchs. À Dublin, le contexte sera complètement différent de ce qu'ont pu connaître les Bleus depuis 18 mois, que ce soit face aux Blacks, aux Boks ou à l'Irlande au Stade de France. Là, devant la foule irlandaise d'un Aviva qui résonnera au son des chants celtes et des "Ireland, Ireland", les Tricolores devront être prêts à résister à l'intensité mise par les hommes en vert. Eux, et leur fameux système offensif en "losange". Vous savez, ces fameuses cellules de 3 avants qui, à l'inverse de ce que nous sommes habitués à voir ici et là aux quatre coins du globe (regardez les All Blacks, Toulouse ou Gloucester pour les variantes), ne se suffisent pas à elles même et sont encadrées par un libéro, dans le dos. Presque toujours Jonathan Sexton, cela va de soi, même si la capacité à permuter en permanence de ces joueurs constitue clairement leur force.

Leur force aussi, c'est cette faculté remarquable à se reconstituer rapidement et toujours avec la même propreté. Un système si efficace pour déstabiliser les défenses adverses puisqu'il offre quatre solutions au premier attaquant sur chaque situation : percuter, donner en +1 à gauche, en +1 à droite ou bien dans le dos pour jouer en large, souvent avec une aisance technique remarquable. Et oui, plus facile de trouver pareils automatismes lorsque l'on sait que ce système est également utilisé par le Leinster, équipe qui concentre plus des 3/4 de cette équipe d'Irlande habituellement.

Oui mais voilà, puisqu'aucune arme n'est infaillible, notez que ce système reste extrêmement énergivore. Si les Irlandais maîtrisent leurs pré-placements peut-être mieux que n'importe quelle équipe dans le monde, ils restent humains. D'abord, leur XV de départ ne sera pas, samedi, composé de 12 Leinstermen sur 15, comme à l'accoutumée, mais de 8, suite aux blessures. Ce qui peut dérégler quelques automatismes. Ensuite, sachez que durant la dernière année, les Irlandais ont eu beau martyriser certaines équipes comme Toulouse, avec leur système, ils se sont aussi parfois cassés les dents sur des murs. Notamment celui de La Rochelle en finale de Champions Cup ou de l'Afrique du Sud en novembre dernier, les obligeant à trouver d'autres solutions. Pour cela, il n'existe qu'un seul remède : être agressifs ô possible et de fait monter très vite en défense pour casser ces fameuses liaisons dangereuses irlandaises. Qui, comme toute machine parfaitement huilée, peut se mettre à complètement dysfonctionner, en cas de grain de sable dans une courroie...

