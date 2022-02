RUGBY. 6 Nations. Les Bleus sont-ils aussi favoris chez les pronostiqueurs ?

Si nos voisins d'Outre-Manche voient la France comme favori, qu'en est-il des pronostiqueurs ?

Le Tournoi des Six Nations approche, et les pronostics divers et variés s'enchainent dans nos conversations de tous les jours ! La France favorite, mais devant rester prudente, les Écossais toujours imprévisibles, les Gallois en retraits. C'est ce qui ressort le plus comme constats. Et pour appuyer ces propos, il faut regarder du côté des sites de paris sportifs, dont les côtes sont d'ores et déjà prêtes.

Les vainqueurs de l'Automne naturellement en tête

Le site Winamax, place en tête la France avec une côte de 2,50. Avec un calendrier favorable (réception des deux concurrents directs l'Irlande et l'Angleterre), et une méforme galloise, ce n'est que logique de retrouver l'équipe entrainée par Fabien Galthié, et vainqueur de la Nouvelle-Zélande en novembre, comme préférée des parieurs.

6 Nations. Equipe de France. 2022, l'année des Bleus pour la presse étrangère

Suivent ensuite logiquement les Anglais et Irlandais, tous deux avec une côte à 4,00. Là aussi, si sur le papier le XV du Trèfle possède le calendrier le moins favorable en se déplaçant à Paris et à Londres, sa remarquable performance face à la Nouvelle-Zélande une semaine avant celle des tricolores, laisse penser qu'un exploit au Stade de France ou à Twickenham est tout à fait possible. Quant aux Anglais, certes dans une phase de renouvellement, c'est une prometteuse campagne qui s'annonce, dans le sillage du très jeune ouvreur des Harlequins Marcus Smith.

Tournoi des 6 Nations. L’Irlande avec Sexton capitaine et Lowry pour débuter le tournoi

L'Italie et Galles en retraits

Alors que la Squaddra Azzura n'a plus gagné le moindre match dans le Tournoi depuis 2015 (face à l'Écosse 22-19), sa côte est légitimement de 500. Vous pouvez toujours y mettre une pièce. Pour le Pays de Galles, l'équipe de Wayne Pivac a beau être le champion en titre, et toujours se révéler lors des Tournois, elle ne semble pas en mesure de rivaliser face aux cadors. Ses tristes prestations de l'Automne (deux défaites et deux victoires à 15 contre 14) ne plaident pas pour elle. C'est donc une côte à 12 pour les Diables Rouges.

RUGBY. 6 Nations. Après Capuozzo, l'Italie veut attirer trois stars anglaises

Juste devant, l'Écosse a une côte à 10, encore chez Winamax. Bien qu'irrégulière, l'équipe de Gregor Townsend est capable de fulgurance, en témoignent ses victoires de prestiges à Londres et Paris l'an dernier. Les Écossais retrouveront la France et l'Angleterre à Murrayfield cette année. Un avantage considérable. Elle se déplacera tout de même pour ses trois autres rencontres à Dublin, Rome et Cardiff.