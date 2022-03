RUGBY. 6 Nations. Ce que la France devra améliorer pour décrocher le Grand Chelem

Un match sépare l'équipe de France du Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations 2022. Des domaines cruciaux seront à travailler côté Français.

Un match, un seul, et la France peut réaliser le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations 2022. Une victoire aux dépens du XV de la Rose ce samedi soir au Stade de France, signerait le 10ᵉ Grand Chelem de l'histoire des Bleus dans le Tournoi des V puis VI Nations. Douze ans après le dernier en 2010, déjà avec une dernière rencontre face à l'Angleterre (victoire 12-10), les Tricolores devront néanmoins améliorer des secteurs clés pour ne pas gâcher la fête et se faire potentiellement doubler par l'Irlande dans la quête du titre.

Urgence de la touche

C'était LE point noir de la rencontre face au Pays de Galles à Cardiff le week-end dernier. Les défaillances de la France en touche, notamment en première mi-temps, ont laissé les Gallois dans la rencontre. Les munitions d'attaque en moins pour la France, les Gallois ont pu s'épargner plusieurs séquences défensives, et ainsi rester dans la rencontre. Le score étant serré, les Français se sont crispés et n'ont pas pu se mettre définitivement à l'abri au score. Face à Maro Itoje, les Français devront impérativement s'améliorer pour avoir des lancements de jeu propres.

Alerte au jeu aérien

Si le XV de France s'est légèrement amélioré dans le jeu aérien face aux Gallois, l'arrière Liam Williams a tout de même mis en grande difficulté l'arrière garde tricolore avec son compère ouvreur Dan Biggar. Face à une équipe d'Angleterre qui pourrait titulariser deux artilleurs tels que Ben Youngs en numéro 9 et Eliott Daly en ailier, Melvyn Jaminet sera attendu au tournant dans ce domaine ô combien important et capital pour faire basculer une rencontre.

Gare aux entames de deuxième mi-temps

Ces derniers mois, les débuts de seconde période du XV de France sont approximatives et légères. Rattrapés au score par la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, bousculés par les Gallois, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont du mal à revenir sur le terrain aussi fort qu'ils ne lancent leur match. Un problème de gestion primordial qui peut épargner aux Bleus une fin de match tendue face à une équipe d'Angleterre qui viendra le couteau aux dents au Stade de France.

Un scénario idéal ?

L'Angleterre n'a plus rien à gagner ni espérer dans cette édition 2022 du Tournoi des 6 Nations, si ce n'est son honneur. Les hommes d'Eddie Jones viendront déterminés pour empêcher la France de réaliser le Grand Chelem. Si on peut s'attendre donc à ce que les Anglais fassent le jeu, cela mettrait la France dans une situation confortable où elle a l'habitude d'évoluer. Un attentisme face à l'adversaire, avec le jeu de dépossession en prime. Cependant, dans le cas où l'Angleterre adopterait une stratégie plus minimaliste, avec l'usage abondant du jeu au pied (scénario très probable), la France devra prendre le match à son compte, et sera attendue au tournant. Une situation idéale dans l'optique de la Coupe du Monde dans 18 mois, où il faudra être prêt à n'importe quel type de déroulement.