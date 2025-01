VIDEO. Galthié choqué, Marti surpris ! Le ''génie'' Ducuing tire sa révérence avec panache

Connu pour son sens de l'humour aiguisé, Nans Ducuing a choisi de se mettre en scène avec Laurent Marti et Fabien Galthié pour annoncer sa retraite.

C’est avec une touche de folie et d’humour, comme toujours, que Nans Ducuing a annoncé sa retraite sportive. Dans une vidéo publiée sur Instagram ce mardi, l’arrière de l’Union Bordeaux-Bègles a déclaré qu’il raccrocherait les crampons à l’issue de la saison. Grimé en vieillard, béret vissé sur la tête et canne à la main, le Tarbais de 33 ans s’est offert une sortie à son image : décalée, attachante et mémorable.

Une annonce qui fait mouche

Dans cette mise en scène hilarante, Ducuing échange avec son président Laurent Marti et, surprise, Fabien Galthié lui-même. « Tu ne peux pas me faire ça à quinze jours du match contre le pays de Galles ! », s’exclame le sélectionneur, feignant le désarroi face à cette annonce fictive.

💥 L'arrière de l'UBB Nans Ducuing annonce sa retraite en fin de saison dans sa vidéo publiée à son image avec Laurent Marti et Fabien Galthié 😁

Merci pour tout ❤️

Ce n'est pas fini, tu as encore quelque chose à aller chercher avec le groupe 🙏#Rugby #UBB #Bordeaux #XVdeFrance pic.twitter.com/FkXDp4vmR2 — catourneovale (@catourneovale) January 21, 2025

Toujours fidèle à son humour, Ducuing conclut par un « Stop, je ferme le rideau, double tour, clé sous la porte », marquant ainsi la fin d’une carrière professionnelle entamée en 2014 avec l’USAP avant de rejoindre Bordeaux en 2015.

Un joueur attachant et emblématique de l’UBB

Depuis son arrivée en Gironde, Nans Ducuing a disputé près de 150 matchs sous les couleurs de l’UBB, inscrivant 21 essais. Plus qu’un simple joueur, il a marqué le club par sa personnalité détonante et son impact sur le terrain. Malgré des blessures récurrentes ces dernières années, il a toujours été une figure incontournable du vestiaire bordelais.

Laurent Marti ne cache pas son émotion dans la vidéo : « Merci d’avoir fait chanter Chaban-Delmas, merci pour tes fulgurances et tes plaquages. Tu as marqué ce club, autant sur le terrain qu’en dehors. »

Un comédien dans l’âme, un compétiteur dans le sang

Connu pour ses vidéos humoristiques et son franc-parler, Ducuing n’a pas uniquement fait rire les supporters. Sur le terrain, il a également porté le maillot du XV de France à quatre reprises en 2017. Certes, les Bleus n’étaient pas dans leur âge d’or à l’époque, mais l’ailier a toujours honoré ses sélections avec panache.

« Je voulais juste jouer pour faire plaisir à ma famille. Tout le reste, c’était du bonus », confiait-il à Rugbyrama. Ce franc-tireur attachant, capable d’imiter à la perfection Christophe Urios, a su conquérir le cœur des amateurs de rugby bien au-delà de Bordeaux.

Nans Ducuing imite Christophe Urios, épisode 8000 pic.twitter.com/ca2mBcSkF4 — Léa Leostic (@lealeostic) January 31, 2022

Une fin de carrière difficile

Cette saison a été compliquée pour lui, avec seulement 13 minutes de jeu en Top 14. Mais Ducuing semble en paix avec sa décision. Sa dernière danse se fera donc sous les couleurs de l’UBB, avec l’espoir de finir en beauté sur un titre européen ou national.