Réduire les changements pour réduire les blessures ? World Rugby étudie la possibilité

Et si le nombre de changements étaient réduits sur le terrain de rugby ? Aujourd'hui à 8, le nombre pourrait baisser si World Rugby en prenait la décision. Pour l'instant, l'instance mondiale mènerait une étude sur l'impact que peuvent avoir les remplacements sur les blessures et la qualité du jeu. Le Telegraph a pu interrogé la docteure et directrice médicale de World Rugby sur ce sujet. Eanna Falvey a bien confirmé que toutes les données étaient en cours de rassemblement afin d'étudier la chose : "nous avons des données du Super Rugby, de la Premiership, du Top 14 et du Pro 14. Nous mettons tout ça ensemble afin de déterminer l'impact des remplacements sur le rythme du jeu et les taux de blessures".

Mais cette suggestion n'est pas nouvelle et ne sort pas d'un chapeau. Plusieurs entraîneurs soutiennent cet abaissement du nombre de remplacements afin d'améliorer le jeu. En effet, avec la fatigue, des espaces se créent dans la défense mais il ne faut pas oublier que l'attaque aussi est fatigué. Il se pourrait finalement que le jeu en soit sévèrement touché, mais pas dans le sens espéré. Eddie Jones est le fer de lance de cette demande. Il a récemment demandé que les joueurs soient plus fatigués en match : "Nous devons récupérer la fatigue, car nous avons besoin d'espace. Sinon, nous finirons comme la NFL. Je soutiens le fait de descendre à six remplaçants et d'encourager les arbitres à prendre une décision et à poursuivre le match". En France, Bernard Laporte avait déjà suggéré une réduction des changements en 2018 en passant de 8 à 4 changements. Le rugby est-il prêt à modifier cette règle ? Aurons-nous toujours 23 joueurs pour 4 ou 6 changements ?