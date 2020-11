Que nous apprend l'histoire sur les pires débuts de saison en Top 14 ?

Sept matchs, sept défaites, Agen pourrait bien avoir déjà un pied en Pro D2. L'histoire nous montre que les débuts de saison ratés se paient cash.

C'est la crise à Agen. Staff remercié, joueurs écartés, le présidence a pris les choses en main après un début de championnat totalement raté. Pour l'heure, le groupe est en auto-gestion mais on s'active en coulisses pour trouver des techniciens à même de redresser la barre et éviter la relégation. Mais la tâche ne sera pas facile. Après sept journées, autant de matchs joués, contrairement à la concurrence, le SUA est lanterne rouge du Top 14 avec un seul point au compteur. On rappelle que lors de sa relégation en 2015/2016, le club agenais affichaient deux victoires et 8 points.



Le cas de Biarritz en 2011/2012 est à souligner. Le BO avait très mal commencé sa saison avec cinq revers mais comptait tout de même 8 points. Les Basques avaient relevé la tête pour se hisser à la 9e place. Mieux encore, ils avaient remporté la Challenge Cup, s'offrant par la même occasion une place en Coupe d'Europe. Mais c'est un cas exceptionnel. Et tout porte à croire que le SUA va redescendre. L'histoire n'est en effet pas tendre avec les formations qui ratent leur entame de championnat :



Aucun club ne s'est maintenu avec 7 défaites après 7 journées

Aucun club ne s'est maintenu avec moins de 8 points après 7 journées

Seuls 2 clubs se sont maintenus depuis avec 6 défaites : Bayonne/Brive en 2006/2007

Deux clubs seulement ont réussi à se maintenir avec cinq défaites : Biarritz et Castres (on peut aussi ajouter Paris l'an passé mais la saison a été suspendue)

Deux clubs ont fait pire qu'Agen en termes de points : Mont-de-Marsan et Albi

Les pires débuts de saison depuis le passage à 14 équipes :