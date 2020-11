Agen - Sonnes, Buononato, Deylaud : qu'en pensent les supporters ?

Le mythique club d'Agen est dans la tourmente depuis le début de saison. Après l'éviction de Christophe Laussucq et Rémi Vaquin, qui pour redresser la barre ?

Les saisons se suivent, mais commencent à se ressembler du côté du SU Agen. Après une période de suspension du championnat en fin de saison dernière, le club du Lot-et-Garonne a du mal depuis septembre. Sur les 7 rencontres disputées, le dernier de championnat compte 7 défaites. La dernière face à l'Union Bordeaux-Bègles a fait du mal puisque les deux managers Christophe Laussucq et Rémi Vaquin ont été écartés du groupe. Avec eux, trois joueurs ont également subi une mise à l'écart : Puletua, Vaka et Taulagi. Mais le Top 14 continue et il faut rapidement trouver qui redressera la barre. Pour l'instant, le club est en auto-gestion avec une prise en main des joueurs cadre accompagnés des préparateurs physiques, comme le précise La Dépêche. Deylaud ? Sonnes ? Buononato ? Le club devrait prendre une décision dans les jours à venir. Mais qu'en pensent ceux qui sont au coeur du club ? Quentin Sfez, supporter du club depuis des années et bercé par sa famille à Armandie souhaite remettre l'âme du club au centre du terrain, à la manière du Stade Toulousain il y a quelque temps : "En tant que supporter, je pense qu’il faut suivre l’exemple du Stade Toulousain quand ils ont fini 12e du Top14. Ils se sont resserrés autour de mecs qui connaissaient le club par coeur. Des mecs avec les valeurs d’une ville, d’une entité".

Christophe Deylaud ?

Un Christophe pour un autre. Ce dernier a déjà conquis le coeur et l'opinion côté SUA. Ancien joueur, il a ensuite pris les rênes du club de 2000 à 2006, avant de faire une pause et revenir de 2008 à 2012. Son profil colle donc parfaitement à l'état d'esprit du club, comme un enfant du pays qui reviendrait après des années de trouble. Mais son association avec Christian Lanta ne se reverra pas d'aussitôt. Celui qui a toujours clamé son amour pour le club n'a jamais caché son envie de revenir au plus haut niveau. Actuellement à Blagnac, il pourrait donc reporter la casquette de manager en Top 14, même si selon La Dépêche, aucun contact n'a été confirmé par Blagnac entre "Monsieur Plus" et Agen. L'autre ancien emblématique du club qui pourrait accompagner Deylaud est Jalil Narjissi, actuellement à Marmande.

Cela fait des années que tout Armandie réclame le retour de Deylaud, et nous n’avons jamais voulu le voir partir. C’est le moment opportun pour son retour. C’est un meneur d’homme hors pair, un tacticien, et surtout quelqu’un qui peut s’inscrire sur un projet à long terme et nous faire enfin rejouer au ballon - Quentin Sfez.

Régis Sonnes ?

C'est également l'une des pistes du côté de Jeff Fonteneau, président du SU Agen. S'il n'avait pas prévu de plan B après l'éviction de Laussucq et Vaquin, Fonteneau a affirmé à La Dépêche qu'il recevait "des propositions de plusieurs entraîneurs par agents interposés". Ce lundi, le club a entamé les discussions avec l'ancien technicien qui a fait du bien au Stade Toulousain, lequel aurait proposé deux entraîneurs pour le suivre dans cette aventure. Rappelons que Sonnes et Deylaud sont actuellement à Blagnac.

Regis Sonnes est lui aussi un profil recherché, un tandem avec les deux hommes est sûrement la solution idéal. Sonnes pour les avants et Deylaud pour les trois-quarts. Deux hommes qui connaissent la maison, qui se connaissent puisqu’ils sont actuellement tous les deux à Blagnac. - Quentin Sfez.

Adrien Buononato ?

Il a pourtant quitté ses fonctions au sein de Soyaux-Angoulême il y a maintenant 2 semaines, suite à la défaite face à Colomiers. Mais Adrien Buononato pourrait également reprendre le club aux côtés de Régis Sonnes. Contacté par le Midi Olympique en début de semaine, l'amoureux de la balle ovale admet "connaître cette situation" et ne confirme ni infirme avoir eu des contacts avec Jeff Fonteneau.

Buononato ça me fait peur, il vient de se faire licencier de Soyaux Angoulême, il n’a jamais eu de résultats très positifs avec Oyonnax, j’ai du mal à penser qu’on puisse s’en sortir ou du moins espérer quelque chose avec lui. Pour moi la solution, c’est clairement Deylaud, épaulé par Sonnes pour les avants. Narjissi est aussi une piste idéal pour la mêlée et resserrer les mecs, il pourrait avoir sa place dans ce staff. - Quentin Sfez.