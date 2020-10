Que faire en cas d'arrêt brutal des championnats ? L'idée intéressante de Marti ne passe pas

Réunis cette semaine, les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 ont penché sur l'éventualité d'un arrêt de la saison.

Le Top 14 comme la Pro D2 n'ont pas été épargnés par les reports de matchs. On ne sait pas encore quand ces rencontres pourront se jouer car le calendrier est particulièrement bouché. Pour l'heure, les journées s'enchaînent mais rien ne dit que la saison ira à son terme. Le virus circule toujours et le scénario de l'exercice 2019/2020 pourrait bien se reproduire. C'est en tout cas une éventualité à laquelle les clubs doivent être préparés. Pris au dépourvu il y a quelques mois, ils avaient mis de longs mois avant de prendre la décision de ne pas aller jusqu'au bout de la saison.



Réunis cette semaine comme nous l'apprend le Midi Olympique, ils ont décidé que la neutralisation du championnat ne sera pas une option. C'est le système de la péréquation qui a été choisi par les présidents des formations professionnelles afin de classer les équipes et de déterminer qui descend et qui monte ainsi que les qualifiés pour la Coupe d'Europe. La FFR en avait déjà usé l'an passé avec les championnats amateurs. AMATEUR - La péréquation, quèsaco ? On vous explique pour y voir plus clairLors de cette réunion, une autre idée a été évoquée par le président de l'UBB Laurent Marti. Son club avait été l'un des principaux perdants de l'arrêt de la saison 2019/2020. Le dirigeant bordelais a souhaité que si on ne peut pas jouer 75 % des matchs, on cumule les points acquis l'an passé et cette saison pour établir un classement final. Une idée qui n'a pas été retenue. Certains présidents ont estimé que cela aurait trop favorisé l'UBB, "d'autres jugent l'option comme juridiquement attaquable, voire illisible pour le grand public."