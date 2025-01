''Quand tu es performant au Stade Toulousain, tu n’es pas très loin d’être sélectionnable'' : mythe ou réalité ?

Jouer à Toulouse serait-il l’assurance d’évoluer en équipe de France ? Dans bien des cas, cela aide. Sans rien n’assurer non plus. L’exemple de Matthis Lebel en tête, celui de Paul Graou aussi.

C’est un dicton qui trouve ses sources sur les bords de la Garonne. Avec le temps, nombre de fois nous est revenu aux oreilles cette légende qui disait qu’évoluer au Stade Toulousain t'assurait déjà à moitié d’être international.

Et ce grâce à la renommée du club, la qualité du jeu pratique et des coéquipiers qui vous entourent. Et dans les faits ? En tout cas, Ugo Mola vient de mettre des mots sur cette théorie.

"Quand tu es performant au Stade Toulousain, tu n’es pas très loin d’être sélectionnable", disait le manager des Rouge et Noir au sujet du retour de Pierre-Louis Barassi en Bleu.

Une situation à double-tranchant

Et si le 3/4 centre a mérité sa titularisation face au Pays de Galles, au nom de ses prestations en Champions Cup notamment, cette phrase permet de se demander s’il en aurait été de même pour un joueur n’évoluant pas à Toulouse ?

Las, on n'en saura jamais rien. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’il est évident qu’intégrer une équipe qui comptera encore 10 représentants (sur 23) de son club est plus facile que l’inverse.

VIDEO. La vista de Capuozzo, la fusée Epée, Delibes voit double, le Stade Toulousain en mode prédateur

De même qu'évoluer au sein d’une équipe si exposée médiatiquement et qui domine son sujet comme le fait le Stade Toulousain est un privilège. L’exemple des sélections des jeunes 2ᵉ lignes Brennan et Vergé, pas encore titulaires en club, en est un exemple concret.

Même si à contrario, l’excellent Paul Graou sait aussi qu’il ne connaîtra probablement jamais l’équipe de France, du fait de son statut de suppléant de Dupont au sein du meilleur club de France de ces dernières années, aussi.

Pour autant, à Toulouse, les joueurs concernés ont - jusqu’à preuve du contraire - toujours le niveau. Preuve qu’il n’y a pas de préférence haut-garonnaise au sein du staff du XV de France. Même si tous les supporters de l’UBB ne seront certainement pas d’accord…