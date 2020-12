Quand et comment suivre le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023 ?

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 aura lieu lundi 14 décembre. Découvrez comme le suivre depuis chez vous.

Ce lundi 14 décembre, le XV de France connaîtra ses deux premiers adversaires à la Coupe du monde 2023 organisée en France. "Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 est un événement unique qui va déterminer la physionomie de la prochaine compétition. Animé par la journaliste britannique Louise Ekland, il sera retransmis dans le monde entier", explique le communiqué de France 2023. C'est au Palais Brongniart que le tirage au sort aura lieu dès 12H15 en présence de plusieurs ambassadeurs dont l'acteur Jean Dujardin. Crédit image : World Rugby



Les supporters auront la possibilité de suivre le tirage depuis chez eux via plusieurs moyens et notamment en clair via des chaînes de la TNT. Si vous n'êtes pas chez vous, sachez qu'un live sera proposé sur la page Facebook de France 2023. L'organisation innove en proposant aussi une émission via la plateforme Twitch. Il y en aura pour tous les âges.

En France, le grand public pourra le regarder en direct sur W9, Infosport+, Franceinfo, beIN SPORTS et TMC.

Dès 12h15, les fans du monde entier pourront se connecter à la page Facebook de France 2023 pour un live assuré par Astrid Bard depuis le Palais Brongniart avant de suivre en direct le tirage au sort.

live Enfin, une émission à destination de la Génération Z sera proposée sur la plateforme Twitch avec un live sur la chaine LeStream.

Pour rappel, voici la composition des chapeaux : Crédit image : World Rugby