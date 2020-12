Six ambassadeurs de renom en charge du tirage au sort de la Coupe du monde 2023

Six ambassadeurs de la France à l’international assureront le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de Rugby.

Qu'ont en commun l'acteur Jean Dujardin, le chef étoilé Guy Savoy, le créateur Christian Louboutin, le photographe Yann-Arthus Bertrand, la danseuse Alice Renavand et l’architecte Jean-Michel Wilmotte ? En dehors de faire rayonner la France et sa culture à l'international, ils ont tous été désignés comme ambassadeurs de « l’art d’être Français » en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2023. "Par leurs talents dans les champs du cinéma, de l’architecture, de la mode, de la photographie, de la danse et de la gastronomie, ils incarnent la culture et l’identité de la France", note le communiqué. Ce lundi 14 décembre au Palais Brongniart à Paris, ils seront en charge du tirage au sort des poules pour le Mondial tricolore. "Parce qu’il est différent, le rugby est un sport qui rassemble. Je suis honoré de la présence de six ambassadeurs de l’art et de la culture français que la Coupe du Monde de Rugby France 2023 va célébrer pendant trois ans", a commenté Claude Atcher, Directeur Général de France 2023.