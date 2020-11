[PRONOSTICS] Victoire probante ou à l'arrachée pour cette équipe de France remaniée ?

Ce samedi, les Bleus nouvelle version vont retrouver l'Italie à Saint-Denis. Un adversaire idéal pour cette équipe remaniée mais dont il faut se méfier.

Du Top 14, du Rugby Championship et les Bleus au programme en cette fin de semaine. Le genre de week-end qu'on avait du mal à imaginer il y a encore quelques mois. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

C'est un XV de France remanié qui va recevoir l'Italie samedi à Saint-Denis dans le cadre de la Coupe d'automne des nations. Une équipe qui n'a eu que quelques jours pour s'entraîner mais qui a des choses à prouver en vue des échéances internationales à venir et particulièrement la Coupe du monde 2023. En face, les Italiens ont plus de vécu commun et pourraient bien créer la surprise en s'imposant pour la première fois de l'histoire au Stade de France.

Le pari sûr : un essai du Toulonnais Gabien Villière, cote à 1,70 seulement.



Le pari audacieux : la France en tête à la pause puis une victoire italienne : cote à 22.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Castres - Clermont (VENDREDI 27 NOVEMBRE - 20H45)

Au classement, un monde sépare les deux formations : l'ASM est 3e, et le CO 12e. Pourtant, les deux clubs ont joué autant de matchs, à savoir 7. Pour Castres, la réception des Clermontois doit se solder par une victoire pour laisser les équipes dans la zone de relégation le plus loin possible. Les Jaunards, qui peuvent compter sur leurs internationaux, ont de leur côté l'occasion de réduire l'écart avec La Rochelle, solide leader du championnat.

Le pari sûr : la cote pour un avantage de seulement 1,5 points en faveur du CO est de 1,74.

Le pari audacieux : Un essai de Kotaro Matsushima est coté à 3,25.



POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Un match particulier à plus d'un titre. C'est le dernier en 2020 pour la Nouvelle-Zélande, battue il y a deux semaines par ces mêmes Pumas. Les Kiwis ont depuis mis les bouchées doubles pour corriger le tir et terminer cette année sur une bonne note. En face, les Argentins, qui restent sur un nul face aux Wallabies auront à coeur de faire une grosse performance pour montrer que ce n'était pas un coup de chance. Un match qu'ils comptent dédier à la légende du football argentin Maradona, décédé cette semaine.

Le pari sûr : Les Blacks prennent leur revanche : cote à 1,04.

Le pari audacieux : plus de 63 points marqués pendant le match : cote à 4,60.



POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.