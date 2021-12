PRONOSTICS. Top 14. Toulon va-t-il terminer l'année en beauté en s'offrant Bordeaux ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Ce week-end, c'est le Boxing Day en Top 14 avec de superbes affiches au programme.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Ce week-end, c'est le Boxing Day en Top 14 avec de superbes affiches au programme. Des chocs comme Toulon vs UBB mais aussi des derbys comme Brive vs Clermont.





Brive vs Clermont (dimanche à 18h)

C'est sans doute le match que les Brivistes ne veulent pas perdre chaque saison. Pourtant, ils n'ont plus gagné à la maison et face à Clermont depuis septembre 2019. Dimanche, le CAB a cependant une belle chance de l'emporter face à une formation auvergnate qui souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines. Elle a perdu ses deux derniers matchs à l'extérieur et n'a pas réussi à enchaîner plus de deux succès de rang. Il faut dire que la défense clermontoise en déplacement n'est pas la plus hermétique (14 essais encaissés). Côté briviste, avec un seul revers en cinq rencontres à la maison, on est plutôt sereins avant cette réception.



Le pari sûr : succès briviste, cote à 1,70.



Le pari audacieux : cote à 3,40 si le CAB gagne de 1 à 7 points.



Toulouse vs Paris (dimanche à 21h05)



Désormais deuxième du Top 14, le Stade Toulousain n'a perdu que trois de ses dix derniers matchs. Surtout, le champion de France en titre n'a pas encore été vaincu à domicile cette saison. Les Toulousains en imposent face à des Parisiens qui n'ont remporté qu'un seul match en déplacement. Les pronostics ne sont donc pas du tout en faveur des visiteurs qui peinent à marquer à l'extérieur (5 essais). Au contraire, Toulouse est une machine offensive à la maison avec 24 réalisations. L'addition pourrait être salée après Noël.

Le pari sûr : Stade Toulousain gagne d'au moins 15 points, cote à 1,41

Le pari audacieux : succès de Paris, cote à 12.



Toulon vs UBB (lundi à 21h05)



On ne sait pas encore si le match aura lieu. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'UBB devra faire sans son maître à jouer Matthieu Jalibert, positif à la Covid. Leader du Top 14 après douze journées, Bordeaux a l'occasion de boucler la première partie de saison avec le costume de champion d'automne. Un titre anecdotique qui ne garantit pas de soulever le Brennus à la fin de la saison. En dépit de ce statut de leader et de résultats plutôt bons en déplacement (3 victoires en six matchs dont un nul), les Bordelais ne sont pas favoris face au RCT.



Le pari sûr : succès de Toulon, cote à 1,40.



Le pari audacieux : Bordeaux-Bègles gagne de 8 à 14 points, cote à 7,75.



