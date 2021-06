PRONOSTICS. Top 14. Le Stade Rochelais et l'UBB vont-ils jouer les troubles-fête ?

Toulouse, le Racing 92, la Rochelle et l'UBB s'affrontent ce week-end pour une place en finale du Top 14. Mais seules deux équipes pourront tenter de soulever le Brennus.

Top 14. Pourquoi ces phases finales sont inédites à plus d'un titreCe samedi soir, on connaîtra enfin les deux finalistes du Top 14 ! Qui succédera à Toulouse, dernier champion titré en 2019 suite à l'arrêt de la saison dernière ? Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

vendredi 18 juin - Stade Rochelais - Racing ( 20h45 )

Le Stade Rochelais va-t-il lever la malédiction des demi-finales perdues en Top 14 ? Les Maritimes sont parvenus à se hisser en finale de la Champions Cup pour être battus par Toulouse. Ils pourraient bien avoir leur revanche en se débarrassant des Racingmen ce vendredi soir à Lille. Mais ces derniers sont aussi à la recherche d'un titre qui les fuit depuis 2016. Compte tenu de l'effectif du Racing 92, et des récents revers en finale de la Coupe d'Europe, la pression est immense sur leurs épaules.

Le pari sûr : cote à 1,75 pour un succès des Rochelais.



Le pari audacieux : un essai d'Antonie Claassen pour ce qui pourrait être son dernier match avec le Racing ? Cote à 4.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Toulouse - UBB samedi 19 juin - 20h45 )



''On est nul ! Ça me fait penser au Bordeaux d'il y a quelques années'', lâche un Urios dépitéRemake de la dernière demi-finale de la Champions Cup durant laquelle les Toulousains s'était imposés avant de remporter le titre européen. Sur la pelouse de Lille, les Bordelais auront à coeur non seulement de se qualifier pour la première finale de Top 14 de leur histoire. Mais aussi de priver au passage les Toulousains d'un superbe doublé. On aura également droit à un nouveau face à face entre Jalibert et Ntamack. Le perdant sera sans doute titulaire en Australie.



Le pari sûr : succès des hommes de Mola, cote à 1,33.



Le pari audacieux : nul à la pause puis succès des Toulousains, cote à 15.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Vainqueur du Top 14



Une semaine nous sépare de la finale du Top 14. Suite à la suspension de la saison l'an passé, le Top 14 n'a pas eu de champion depuis 2019. Quatre clubs sont encore en lice, mais un seul soulèvera le bout de bois. Toulouse va-t-il conserver son titre ? Le Racing 92 enfin répondre aux attentes nées de son effectif 5 étoiles ? L'UBB et le Stade Rochelais aimeraient bien ajouter un premier titre à leur palmarès.

Le pari sûr : sans surprise, le Stade Toulousain est favori avec une cote à 2.



Le pari audacieux : l'UBB possède la plus grosse cote pour le Brennus : 7.



Pour parier sur le vainqueur du Top 14, c'est par ici

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.