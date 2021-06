''On est nul ! Ça me fait penser au Bordeaux d'il y a quelques années'', lâche un Urios dépité

L'entraîneur de l'UBB Christophe Urios n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs lors de la 26e journée de Top 14 face à Toulouse.

Ce samedi, l'UBB a été battue à la maison par Toulouse, 10 à 21. Un revers à la maison qui ne remet pas en cause la qualification pour les phases finales. Les Bordelais avaient déjà assuré leur place. Cependant, ils devront passer par les barrages. Dans une rencontre disputée, c'est le champion d'Europe qui a pris le meilleur à la faveur de deux essais par Meafou à la demi-heure puis Tauzin en fin de partie (80e). De quoi laisser un goût amer dans la bouche de Christophe Urios au moment de débriefer la rencontre : "On est nul. On ne joue pas bien. On fait une première mi-temps qui indigne d'une équipe qui va jouer le Top 6. En termes d'engagement, d'agressivité, de mise en place. En deuxième mi-temps, on s'y est mis, mais tactiquement, c'est catastrophique. On s'amuse, ça me fait penser au Bordeaux d'il y a quelques années. Au moment de marquer, on joue au pied, on se fait des passes".

Voilà qui a le mérite d'être clair. Nul doute que le technicien en rajoutera une couche en début de semaine. Si les Girondins ne s'appliquent pas la semaine prochaine face à Clermont en barrages, la saison pourrait très vite s'arrêter. "Je pense que je vais changer mes vacances d'ailleurs", a lancé Urios. Les joueurs sont prévenus. Top 14. Qualification, maintien, barrages, tout ce qu'il faut savoir après la 26e journée