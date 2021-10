PRONOSTICS. Top 14. Au tour de Castres de faire tomber le leader toulousain ?

Un premier succès pour Agen ce vendredi ? Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec également le choc Toulouse vs Castres.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Ce week-end, focus sur le match entre Agen et Aurillac, le derby entre Toulouse et Castres ainsi qu'un Japon vs Australie qui s'annonce spectaculaire.



Agen/Aurillac (vendredi à 19h30)



Deux ans. Les Agenais n'ont plus gagné dans leur stade depuis deux ans. Ce vendredi, et après une semaine marquée par des départs au sein du staff, le SUA espère mettre un terme à cette triste série. Les Agenais occupent la dernière place de la Pro D2 avec seulement quatre points au compteur. Le premier non relégable n'est qu'à quatre longueurs devant. Une victoire pourrait les mettre sur de bons rails.



Le pari sûr : succès du SUA, coté à 1,50.



Le pari audacieux : cote à 9,50 pour un doublé de Timilai Rokoduru.



Toulouse/Castres (samedi à 21H)

Le leader est tombé la semaine passée sur la pelouse de Lyon. La réception du CO n'est pas à prendre à la légère. Les Toulousains n'ont plus battu les Castrais depuis 2019 et un succès 36 à 15. Les matchs face aux voisins tarnais ne sont jamais faciles. Et ces derniers se verraient infliger leur première défaite à la maison au champion de France. Un match sous tension puisque les Tricolores partiront ensuite avec les Bleus en vue de la tournée.



Le pari sûr : le Stade Toulousain gagne d'au moins 15 points, cote à 1,72.



Le pari audacieux : 7,50, c'est la cote pour un succès de Castres.



Japon/Australie (samedi à 6h45)



L'Australie reste sur un Rugby Championship plutôt réussi avec une deuxième place derrière la Nouvelle-Zélande. Les Wallabies de Cooper ont n'ont notamment battu deux fois les Springboks. De quoi aborder cette tournée d'automne avec confiance. Devant son public, deux ans après la Coupe du monde, le Japon espère faire plus que de la figuration. Après ce match, les Japonais affronteront l'Irlande ou encore l'Écosse.



Le pari sûr : essais de A. Kellaway ou R. Hodge, cote à 1,26.



Le pari audacieux : cote à 5,80 pour un succès du Japon.



