[PRONOSTICS] Qui de Jalibert ou Ntamack l'emportera dans le derby des gendres parfaits ?

Les clubs de Top 14 jouent ce week-end dans un Boxing Day excitant. Des duels alléchants. A vos pronostics !

Pour terminer cette année en beauté, malgré des matchs à huis clos, le Top 14 et la LNR ont organisé un Boxing Day des familles. Au programme, des chocs entre leaders et un derby de la Garonne. Place aux pronostics de ce dimanche avec notre partenaire Winamax.

Des Palois onzièmes et des Parisiens sixièmes. Le match entre les deux formations ressemblent pourtant à une confrontation du ventre mou du championnat, mais il est important pour les deux équipes. La Section Paloise se doit de l'emporter à la maison pour s'éloigner de cette zone rouge. Le Stade Français doit confirmer sa forme et confirmer sa place dans les 6 premiers.

Le pari sûr : le Stade Français reste sur une victoire face au RCT, et une défaite d'un tout petit point face au LOU. Ils ont tout de même fait tomber le leader rochelais sur le score de 35 à 11. La bête noire des cadors du championnat. Une côte à 1,78 sur un match à l'extérieur.

Le pari audacieux : Pau peut éventuellement créer la surprise mais les joueurs de Nicolas Godignon restent sur une série de 6 défaites consécutives... La cote est à 2,10 pour une surprise.

Stade Toulousain - Bordeaux (18 heures)

Le derby de la Garonne avec Toulouse et Bordeaux. Ceux qui disent avoir inventé le rugby vs ceux qui disent le révolutionner. Une sorte de derby de l'ego plus grand qu'un débat entre deux présidents américains.

Le pari sûr : Toulouse à la maison, c'est très costaud même sans son public. La cote est à 1,12 mais elle fait du bien sur un combiné.

Le pari audacieux : qu'est-ce que l'audace ? Et il a répondu : "j'ai mis Bordeaux gagnant à Toulouse". Et il a eu raison, avec sa cote à 7,00 !

LE choc de cette 12e journée et de ce Boxing Day. Les deux équipes vont porter des maillots aux couleurs des blouses des soignants, mais l'objectif premier ne sera pas oublié. Pour Clermont (4e), il faut se ressaisir et cette fois-ci, la France les regardera. Toulon (7e) doit enclencher la seconde pour accrocher le wagon de tête, et ça passe par ce match.

Le pari sûr : mettre Toulon à la maison est une chose des plus sûres dernièrement avec la 4e attaque du championnat qui joue chez elle. Cote à 1,16.

Le pari audacieux : les Clermontois retombent dans leurs travers et il sera difficile de faire tomber des Toulonnais solides sur les bases, ce que Clermont n'a plus. Cote à 5,75 pour une victoire clermontoise.

