PRONOSTICS. Est-ce Paris ou Lyon qui va dire adieu aux phases finales dès ce week-end ?

Choc pour la qualification en Top 14 mais aussi une affiche de rêve en Super Rugby. Place aux pronostics.

Le sprint final en Top 14 est officiellement lancé ! Qui se qualifiera directement en demi-finale, quelles équipes en barrages, qui de Bayonne ou Pau pour la 13ᵉ place ? Autant d'interrogations auxquelles devraient nous permettre de répondre les rencontres du week-end. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Top 14. En associant Antoine Hastoy et Elton Jantjies : voilà comment Pau pourrait se sauver !

Stade Français - Lyon (vendredi 28 mai - 20h45)

Malheur au vaincu ! Qu'on se le dise, le perdant de cette rencontre dira au revoir à ses rêves de phases finales cette année. Paris, 7ᵉ avec 62 points, reçoit le LOU, 9ᵉ avec 60 points. Tout se joue donc dans un mouchoir de poche, mais grâce aux retours de Danty ou Macalou et à domicile qui plus est, le club de la Porte d'Auteuil pourrait partir avec un (tout) petit avantage.

Le pari sûr : Le Stade Français l'emporte purement et simplement, cote à 1,45.

Le pari audacieux : Dans un match serré, victoire de Paris et moins de 53,5 pts dans le match, cote à 2,65.Pour parier sur le match c'est ici

VIDEO. C'est terminé, Richie Mo'unga a mis fin au débat : il est le meilleur ouvreur néo-zélandaisGrosse affiche en perspective entre le champion du Super Super Australia et le finaliste du néo-zélandais. Malgré leur lourde défaite à domicile face aux Crusaders la semaine dernière, les coéquipiers d'Harry Wilson auront à coeur de se rattraper à Queenstown, et ils ont des arguments pour cela ! Même si les Chiefs, tombeurs de la Force puis des Brumbies récemment, restent une valeur sûre de l'hémisphère sud, avec notamment leur meneur de jeu Damian McKenzie, en grande forme.

Le pari sûr : Les Chiefs marquent moins de 29,5 points dans le match, cote à 1,76.

Le pari audacieux : Victoire des Reds pour se relancer dans ce championnat, cote à 2,85.Pour parier sur le match c'est ici

Le RCT non plus n'a plus le droit à l'erreur pour espérer se qualifier en barrages. Devant (quelques-uns de) ses supporters, Toulon doit faire chavirer Mayol en l'emportant face à Bordeaux pour conserver son destin entre ses mains. En face, les Girondins, qui ont joué mardi face au MHR, pourraient connaître quelques difficultés autour de la 50ème minute de jeu. Il y aura aussi, forcément, du changement dans les rangs de l'équipe qui l'a emporté en début de semaine.

Le pari sûr : Victoire de Toulon, cote à 1,36.

Le pari audacieux : Toulon gagne par au moins 15 points d'écart, cote à 3,65.Pour parier sur le match c'est ici

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.