Top 14. En associant Antoine Hastoy et Elton Jantjies : voilà comment Pau pourrait se sauver !

La Section est au pied du mur, avec 3 pts de retard sur Bayonne. Elle pourrait donc tenter d'innover grâce à des solutions internes, et le retour d'Hastoy.

Et si c'était lui, le retour salvateur pour la Section Paloise ? Deux mois après sa disjonction acromio-claviculaire, le talentueux Antoine Hastoy va en effet faire son retour dès ce week-end, face à La Rochelle. Va-t-il se muer en sauveur de sa formation, toujours barragiste et qui compte 3 points de retard sur le 12ème, Bayonne, à 2 journées de la fin ? Pourquoi pas même découvrir l'équipe de France cet été, qui on le sait, sera privé des finalistes du Top 14 pour la tournée en Australie et potentiellement d'au moins un des habituels ouvreurs de son groupe ? Pour l'heure, nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que la reprise de celui qui tourne à plus de 13 points de moyenne cette saison va apporter une énorme solution supplémentaire au club béarnais. Pourquoi pas même un second souffle...

