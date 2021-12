PRONOSTICS. Clermont va-t-il tenir tête à Toulouse et débuter son année en fanfare ?

En Top 14, Toulouse va à Clermont et Toulon à Montpellier dans le cadre de la 14e journée de Top 14. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse, Montpellier/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ? En Premiership, les Saracens défient les Saints de Northampton.



Clermont vs Toulouse (samedi à 21h05)



Auvergnats comme Toulousains n'ont pas joué depuis deux semaines en raison des reports du Boxing Day. Noël est aussi passé par là si bien que les deux formations pourraient manquer de rythme. Mais côté clermontois, on sait que les champions de France ne vont pas faire le déplacement en touriste. En cas de défaite, avec leur match en retard, ils pourraient voir d'autres formations leur passer devant au classement. Quant à l'ASM, elle doit gagner sous peine de voir la concurrence s'éloigner.



Le pari sûr : succès des Toulousains, cote à 1,40.



Le pari audacieux : Clermont en tête à la pause, puis succès du Stade Toulousain, cote à 5,20.



Saint vs Saracens (dimanche à 16h)



Choc de haut de tableau entre Northampton et les Saracens. Le Sarries sont de retour au haut de l'affiche après un bref passage en deuxième division. Si Leicester domine la Premiership, Farrell et ses coéquipiers ne sont pas loin derrière avec sept succès au compteur. Ils n'ont perdu que deux de leur dix derniers matchs et ont remporté trois de leurs cinq derniers déplacements. Mais les Saints sont solides à la maison avec quatre succès en cinq réceptions.

Le pari sûr : double chance, Saracens ou match nul, cote à 1,22.

Le pari audacieux : Northampton gagne de 8 à 14 points, cote à 8,50.



Montpellier vs Toulon (lundi à 21h05)



Le MHR et le RCT sont sur des dynamiques très différentes. Montpellier vient d'enchaîner six succès de suite, dont trois à la maison. Toulon en revanche, c'est quatre défaites et un nul en déplacement. Les Héraultais sont en pleine confiance. Troisièmes après la phase aller, ils lorgnent les deux premières places occupées par Toulouse et l'UBB. En cas de succès, ils pourraient même dépasser le champion de France. Lequel compte un match en retard. Les Toulonnais doivent ramener des points du GGL Stadium. Eux qui sont pour l'heure à la 11e place du Top 14.



Le pari sûr : le MHR en tête à la pause et à la fin du match, cote à 1,62.



Le pari audacieux : victoire du MHR après avoir été mené aux citrons par Toulon, cote à 5,20.



