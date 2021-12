Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse, Montpellier/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme TV de la semaine en Top 14 avec de belles affiches pour cette première journée de Top 14 de l'année 2022.

RUGBY. Top 14. Le Top 5 qui clubs qui nous ont impressionnés à mi-saison !Cette première journée de 2022 va se dérouler dans un contexte très particulier. Il y a moins de sept jours, quatre rencontres étaient reportées pour des raisons sanitaires. Ce qui a eu un impact sur le classement du Top 14. Pour l'heure, tout porte à croire que les matchs programmés pourront avoir lieu. Du côté du Stade Français, on a notamment annoncé qu'il n'y avait pas eu de nouvelles contaminations. Paris devrait donc pouvoir recevoir l'USAP lors de cette 14e journée de championnat. L'optimiste serait aussi présent à l'UBB en vue de la réception du BO. Cependant, cette deuxième partie de saison va démarrer comme 2021 avec des stades qui ne pourront accueillir que 5000 supporters en raison des nouvelles mesures sanitaires. RUGBY. Jauge, Pass vaccinal obligatoire pour les joueurs et les supporters dès janvierCastres nous apprend ainsi que la réception du Stade Rochelais, ce dimanche 2 janvier à 16h00, est maintenue en jauge complète. Cependant, "les deux autres rencontres à domicile, le samedi 8 janvier contre le Stade Français ainsi que le vendredi 14 janvier face au Munster, seront elles en jauge partielle. L’ensemble de nos abonnés et partenaires pourront y assister." L'ASM a également communiqué sur le sujet pour indiquer que dans l'état actuel des choses, le match aura lieu : "Au regard des dernières décisions gouvernementales, rien ne s’oppose à l’organisation de ce match dans des conditions normales d’accueil du public. Dans l’état actuel de la situation sanitaire et au regard des règles liées au Covid 19, la tenue du match n’est pas remise en cause."

Top 14 - 14e journée :

Samedi 1er janvier

Dimanche 2 janvier