PRONOSTICS. Access match : une place en Top 14, deux clubs basques, quel vainqueur ?

Place aux barrages du Top 14 ce week-end et surtout aux pronostics pour savoir qui accédera aux demies et qui jouera dans l'élite l'an prochain.

Qui rejoindra le Stade Toulousain et le Stade Rochelais en demi-finales ? La saison 2020/2021 de Top 14 vit ses dernières journées. Ce week-end, on joue les barrages avec des matchs relevés. On n'oublie pas également l'access match entre Biarritz et Bayonne dont le vaincu jouera en Pro D2. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Racing 92 - Stade Français ( vendredi 11 juin - 20h45 )

FLASHBACK. En 2015, le Stade Français écartait le Racing en barrageCe match n'a peut-être pas l'aura du derby basque, mais vous pouvez compter sur les Franciliens et les Parisiens pour ne pas céder face au voisin. Le Stade Français n'a pas réalisé une saison spectaculaire mais a toujours été en embuscade. Ils se verraient bien en demie aux dépens du Racing et de ses stars internationales. Sur sa pelouse, le club ciel et blanc n'a pas le droit à l'erreur.

UBB - Clermont samedi 12 juin - 20h45 )



''On est nul ! Ça me fait penser au Bordeaux d'il y a quelques années'', lâche un Urios dépitéL'UBB a laissé filer une qualification directe en demi-finale en s'inclinant à la maison contre le Stade Toulousain. Ce qui n'a pas été du goût de Christophe Urios. Le technicien bordelais attend autre chose de ses ouailles samedi contre Clermont au risque d'être en vacances prématurément. Côté clermontois, on voudra offrir une belle sortir à Franck Azéma avant son départ. Pas question de s'arrêter au stade des barrages pour les deux formations.



Biarritz - Bayonne (samedi 12 juin - 17h30)



VIDEO. Anecdotes, témoignages, l'excellent reportage consacré au derby basque de Sport ReporterC'est l'affiche que tout le monde évoquait en début de saison sans trop y croire, mais en souhaitant quand même qu'elle ait lieu. Les aléas de la saison de l'un en Top 14 et de l'autre en Pro D2 ont fait que les voisins basques se retrouvent pour jouer une place dans l'élite. Il faut croire que c'était écrit. Ce derby basque manquera sans doute un peu de saveur en raison de la situation sanitaire. Mais l'envie et la passion seront bien présentes sur le pré d'Aguilera.

