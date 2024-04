PROD2. Un derby pour une place en barrage : vers un Mont-de-Marsan vs Dax plus chaud que jamais ?

Vendredi soir en prime time, Montois et Dacquois se retrouvent pour un derby ô combien haletant, à 3 journées de la fin. Avec une potentielle place qualificative à la clé !

C'est probablement l'un des plus ardents derbys de l'Hexagone. La suprématie territoriale qui se joue en 80 minutes. Les fervents du "vrai" rugby le savent, Dax et Mont-de-Marsan partagent une sacrée rivalité : un historique commun comme on en fait peu, aux quatre coins de France et de Navarre.

D'ailleurs, 5 ans et demi après le dernier affrontement, le derby du match aller n'avait pas manqué à réputation. Plus de 7000 personnes avaient bravé les intempéries pour venir s'amasser dans les gradins de Maurice-Boyau (record de la saison), alors qu'on se souvient encore presque mot pour mot du discours électrique du capitaine des Rouge et Blanc J-B Barrère, dont on parlera - n'en doutez pas - encore durant des années, dans les Landes.

Verdict ? Une victoire du promu 28 à 23 face à l'un des ogres de ProD2 de ces dernières saisons, qui avait définitivement propulsé l'US Dax dans la dynamique positive qu'elle tient depuis lors. Ce vendredi soir en prime time (Canal Plus Sport ne s'y est pas trompé), elles se retrouveront d'ailleurs pour plus qu'une simple guerre d'égos, mais tout simplement pour tenter de valider une place en phases finales.

Eh oui, à l'aube de cette 28ème journée, les hommes de Jeff Dubois pointent à la 5ème place (69 pts) du classement tandis que ceux de Patrick Milhet ferment la marche des potentiels barragistes (6èmes, 68 pts). De quoi donner toujours plus d'ampleur à ce derby des Landes, qui n'en demandait pas tant, à l'orée de cette saison 2023/2024 de dingue...

À ce titre, on a évidemment mis les petits plats dans les grands du côté du stade des frères Boniface, qui devrait être comble pour l'occasion. Les jaune et noir porteront une tenue d’échauffement collector, tandis que les anciens de la finale de 1963 sont attendus pour le coup d'envoi et qu'invités de marque et animations autour du match sont annoncés.

Alors que des banderoles un brin chambreuses sont placées à l'entrée de "Mont-de" depuis une semaine, histoire de faire monter un peu la température.

Tout pour passer une soirée d'exception, donc. Et pour rappeler une bonne fois pour toute qu'il n'y a pas que les Montois dans les Landes, comme dirait Mister Barrère...