PROD2. Monument en péril : ce bastion du rugby français va-t-il descendre en Nationale ?

Plombé par des résultats catastrophiques en 2024, l’US Montauban se retrouve en piètre position au classement (15ème). Mais l’opération maintien met du temps porter ses fruits…

Les phases finales de Champions Cup prenant toute la place en l’absence du Top 14, et si on prenait le contrepied et qu’on parlait un peu de ProD2 ? Ça vous dit ? C’est parti !

RUGBY. Promu époustouflant et identité forte : l'US Dax à 5 matchs d'entrer dans l'histoire de la ProD2Passé la narration des belles épopées de l’AS Béziers ou de l’US Dax, on sera un peu moins rapporteur de joie cette fois puisqu’il nous faudra aller voir de l’autre côté du classement. Si la lutte pour la qualif’ s’annonce passionnante entre les deux clubs landais, Nevers, Grenoble ou Colomiers, celle pour le maintien l’est tout autant.

Sensation de la ProD2, l'AS Béziers aura-t-elle les comptes assez solides pour durer ?A l’heure d’écrire ces lignes, le VRDR (52 points) semble ne plus être inquiété, tandis que le Biarritz Olympique (49) devrait s’être mis à l’abri à la faveur de ses 13 points pris sur les 4 derniers matchs. En revanche, la lutte à 3 entre Soyaux-Angoulême, Montauban et Rouen fait plus rage que jamais.

Sapiac ne fait plus peur



Sur ce point, la dynamique ne va clairement pas dans le sens de Sapiac. L’USM reste sur 7 défaites consécutives et pire, ne compte qu’une seule maigre victoire en 11 matchs en 2024, soit le pire total de ProD2. A l’aube de la mi-avril, les Montalbanais pointent ainsi à la 15ème place et ne comptent plus que 2 petits points d’avance sur Rouen, en forme depuis le mois de janvier.



Il faut dire qu’après avoir déjà terminé à la 13ème place l’an dernier, la mêlée n’affiche toujours pas bonne mine et la confiance se fait rare dans le Tarn-et-Garonne, où la cuvette n’est plus ce qu’elle était. Elle qui est déjà tombée par 5 fois depuis le début de saison…

RUGBY. Pro D2. Montauban lourdement sanctionné sportivement par la DNACGReste donc désormais à "zieuter" le calendrier des concurrents d’ici la fin de la saison et sortir les muscles lors des matchs à la maison. Tout sauf une sinécure pour la plus mauvaise équipe de ProD2 à la piaule, qui ne recevra que des équipes du Top 6 et qui pourrait donc bien jouer son maintien lors de la dernière journée, à Aurillac.



Las, les Vert et Noir en sauront probablement un peu plus à fin du bloc de 3 matchs restant, lors desquels l’USM recevra Vannes et Mont-de-Marsan avant de se déplacer à Colomiers. Et garderont un œil attentif sur le Rouen vs Angoulême de la J29 qui vaudra son pesant d’or.

VIDEO. T'es ailier mais tu veux marquer comme un ''gros'' ? Joue-la comme le Tank TuivuakaMême si au fond d’eux, les supporters montalbanais doivent également se rattacher à 2 choses : d’abord qu’une 15ème place ne signifierait pour la première fois pas une relégation immédiate mais un passage par un access-match face au perdant de la finale de Nationale. Ensuite qu’en cas d’égalité avec le SA XV en fin de saison, c’est Montauban qui aurait l’avantage.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Rien de glorifiant, en somme, pour ce club qui a tant fait vibrer les amoureux de ce jeu par le passé. Mais dans une opération maintien, il convient de s’accrocher même aux plus fines branches du chêne de Merles…