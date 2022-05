RUGBY. Pro D2. Montauban lourdement sanctionné sportivement par la DNACG

Ce jeudi, le DNACG, via un communiqué de presse, vient d’annoncer le retrait de 5 points au classement pour le club de Montauban la saison prochaine.

Mercredi, à Paris, le club de l’Union Sportive Montalbanaise était entendue par la formation Régulation du Conseil du rugby français. Après avoir analysé les pièces dossier, le rapport d’instruction et entendu les explications du club montalbanais, via un communiqué, l’institution a condamné l’écurie française d’un retrait de 5 points au classement pour la saison 2022-2023. Une sanction prononcée en raison d’une « incohérence et/ ou invraisemblance du budget initial et/ ou actualisé » et du « non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP ».

Dans un communiqué de presse, l’USM a réagi à la sanction prononcée par la DNACG : « Le club trouve cette sanction particulièrement sévère et annonce officiellement son intention de faire appel. » Le club montalbanais a également tenu à rassurer ses supporters quant à la santé financière et les ambitions du club : « Cette décision aux conséquences lourdes pour la compétitivité de notre équipe n’est en rien un indicateur de la santé financière du club. Les objectifs ambitieux fixés par le président restent inchangés. »