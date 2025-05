PROD2. Ogres de l’hiver, Grenoble et Aix vont-ils tout perdre et voir le Top 14 leur passer sous le nez ?

A 1 mois pile de la finale de ProD2, ni le FCG ni Provence Rugby, ogres de l’hiver, ne semblent aujourd’hui être en mesure de remporter le titre et d’accéder au Top 14. Au contraire de Brive et Colomiers...

Dès ce jeudi soir, la ProD2 reprendra donc après son ultime coupure pour livrer son verdict de la saison 2024/2025. Déjà. Pour deux petites journées avant le début des phases finales. Avec haut de tableau qui n’a pas encore (du tout) révélé tous ses secrets.

Car dans ce Top 6 indécis comme jamais, aucune équipe n’est encore assurée de conserver sa place actuelle. Même si Grenoble et Brive devraient être les 2 détendeurs du ticket pour les demi-finales directes.

AMATEUR. 284 matchs, 1663 points : cette légende de la ProD2 va quitter le monde pro pour revenir là où tout a commencé

Grenoble, une équipe qui ne semble plus aussi sereine qu’au cœur de l’hiver. Elle qui était capable d’enchaîner 5 victoires consécutives entre février et mars et qui a compté presque 20 points d’avance sur le 2ème, à ce moment-là.

Mais après 3 défaites lors des 6 derniers matchs - pendant que Brive remportait 9 de ses 10 dernières sorties - le club isérois ne comptent plus que 5 points d’avance sur les Coujoux, chez qui il se déplacera vendredi soir.

Et si sa place en demi-finale n’est pas menacée, son titre de favori, lui, demeure grandement amoché. Même si les retours prochains annoncés de Javakhia, Muarua, Ployet, Fusier ou Hulleu (malgré la fin de saison de l’excellent Sirgel) devraient apporter de la fraîcheur à cette équipe qui semblait en manquer lors du dernier bloc. A moins que cela n’ait été peut-être un peu voulu…

Je mettrais cela sur le fait qu'on a changé un peu l'intensité de nos entraînements, notamment en début de semaine, où on travaille dur physiquement pour être prêt lors des matchs couperets. Il est indéniable que ça nous met actuellement un peu en difficulté sur les fins de match, mais on espère que ce sera efficace une fois le moment venu. - Hueber pour Rugbyrama

Provence en dedans

Même son de cloche chez Provence Rugby, qui lui, n’a jamais semblé réussir à enchaîner cette saison. A l’image de ses dernières sorties où les hommes en noirs ont aussi bien pris qu’infligé des déculottées.

Et alors qu’on pensait que la couette défaite à Brive serait constructive et lancerait une fin de saison en boulet de canon, voilà que l’ambitieux club provençal est allé perdre à Nice, déjà relégué, à l’issue d’une prestation indigne de son projet.

PROD2. Sur un nuage en 2025, voila que Colomiers perd son facteur X pour la course aux barrages

Si bien qu’à 1 mois pile de la finale de ProD2, ni le FCG ni Provence Rugby, ogres de l’hiver, ne semblent aujourd’hui être en mesure de remporter le titre et d’accéder au Top 14. Au contraire de Brive et Colomiers, qui restent respectivement sur 22 et 23 points pris lors du dernier bloc de 5 matchs. Mais la réalité du mois d’avril sera-t-elle celle du mois de juin ?