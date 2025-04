PROD2. Sur un nuage en 2025, voila que Colomiers perd son facteur X pour la course aux barrages

Sur un nuage, Colomiers perd son facteur X dans la course aux barrages, avec une blessure qui va vous rappeler des souvenirs...

23 points pris sur 25 possibles, 36 essais et près de 250 pions inscrits : Colomiers a fait exploser tous les records lors de ce dernier bloc de Pro D2.

Si bien qu’en plus d’être la meilleure équipe du championnat en 2025, le club haut-garonnais a grignoté son retard sur ses concurrents au Top 6 pour aujourd’hui pointer à la 3ᵉ place de la 2ᵉ division. A 4 points devant Provence Rugby et 9 de Béziers, des formations qui paraissaient intouchables au classement il y a encore quelques semaines…

Le truc, c’est que les troupes de Julien Sarraute ont aussi payé cher leur euphorie offensive. En premier lieu, son facteur X (7 essais, mais surtout combien d’actions dangereuses, au centre comme à l’aile ?) Rodrigo Marta, qui sera absent entre 4 à 6 semaines.

Touché au niveau de la pommette suite à un plaquage sans maitrise du talonneur de Montauban, le Portugais de 25 ans souffre d’une fracture de l’os zygomatique gauche (ça ne vous rappelle rien ?).

Le meilleur marqueur de l’histoire de son pays avait dû quitter le stade Ernest-Wallon avant la fin du match, vendredi soir, et s’est fait opérer le lendemain après-midi… Il manquera donc les 2 dernières journées de la saison régulière avec Colomiers, et demeure incertain pour le barrage à domicile que pourrait s’offrir le club, fin mai.

2 autres blessures et 2 retours

Dans le même sens, son compère Pablo Dimcheff, exceptionnel cette saison, est sorti touché au coude face à Montauban. En espérant que ça ne se soit pas trop grave pour le meilleur marqueur du club et que la semaine de coupure lui permette de se remettre.

Pour le buteur Max Auriac en revanche, touché au genou, ça sent la fin de saison. Mais Colomiers devrait néanmoins récupérer deux joueurs importants et capables de jouer à ce poste, pour la fin de saison. Ugo Pacome, qui, touché à la main, a manqué les deux dernières sorties, et l’Argentin Joaquin de La Vega, qui devrait bientôt revenir de ses trois mois d’arrêt suite à des commotions successives. Le genre de talents qui peuvent vous donner un nouvel allant, en attendant le retour de Marta…