PROD2. Non mais c’est quoi cette ligne de 3/4 monstrueuse qu’est en train de se concocter Biarritz ?

Parce qu'on sait que vous aimez les titres en mode "non mais c'est quoi", on vous en a prévu un sur le Biarritz Olympique. Mais l'article vaut le détour.

Ah Biarritz ! Ses plages de sable fin, son décor entre terre et mer, son panorama sur le Golfe de Gascogne, le charme de sa ville… et l’aspect folklorique de Dallas en prime, du côté d’Aguilera. Depuis deux ans, on aura à peu près tout entendu autour du BO. Qu’il allait fusionner, changer de locaux, être racheté, sans que quoi que ce soit ne se passe finalement. Un peu comme Conor McGregor, finalement, qui a beau toujours jacter presque autant que Cédric Doumbé, n’a pourtant plus combattu depuis juillet 2021. Reste qu’à l’heure où l’on se parle, le club basque n’a donc finalement pas été racheté et que Gave et Aldigé assureront encore la présidence cette saison.

joueurs supplémentaires, joueurs additionnels, mutations temporaires, jokers Coupe du Monde ou jokers Coupe du Monde additionnels". Un retrait de dernière minute la part de Romain Détré qui a mis le duo dans un bel embarras, lui qui a dû assurer un recrutement en tout juste 24 heures. Enfin ça, c’était pour rester dans les clous de la période de mutation officielle. Parce qu’ensuite, comme rappelé un peu plus tôt dans la journée sur notre site, pourront toujours être recrutés des "

2 officialisations pour l'instant

A l’heure d’écrire ces lignes, seuls Jonathan Joseph et Mohamed Haouas ont été officialisés par l’entité aux 5 boucliers de Brennus. Mais le numéro 9 gallois aux 40 capes, Rhys Webb , et le speedster anglais Zach Kiribige devraient l’être dans les prochains jours. Si l’on en croit les médias locaux et notamment Sud-Ouest, le Néo-Zélandais de l’Aviron Bayonnais Jason Robertson devrait également faire le court déplacement jusqu’à Biarritz pour venir récupérer un poste d’ouvreur laissé vacant. Tout comme Yann David qui, s’il était en contacts très avancés avec l’US Dax , devrait vraisemblablement s’engager avec le BO dans le courant de la semaine. Même si le joueur a rappelé sur ses réseaux sociaux tout récemment qu’il n’avait encore rien signé avec personne.

Des spéculations qui, si elles aboutissaient toutes, devraient donc donner une ligne de 3/4 qui met l’eau à la bouche. En effet, l’avenir du virevoltant arrière Joe Jonas semblant lié à celui d’Aldigé, il va finalement rester au club pour la saison à venir et honorer la fin de son contrat, malgré les sollicitations. Ce qui promet une ligne arrière composé de Webb et Robertson à la charnière, David et Joseph au centre, l'insaisissable Fariscot et Kiribige aux ailes et la coqueluche d'Aguiléra, Jonas, à l'arrière. Sur le papier, une vraie belle composition de Top 14, qu'on se le dise.

Une profondeur de banc à trouver

La sauce prendra-t-elle sur le pré ? Vu de notre chaise, on jurerait que oui, tant entre la jeunesse des uns et l'esprit revanchard d'autres, l'alliage pourrait être en titane, au bout de quelque temps. Mais avant cela, des automatismes devront être trouvés (on parle tout de même d'une équipe qui va être grandement renouvelée) et une profondeur de banc aussi.

Car alors que 15 joueurs sont annoncés partants, dont des très importants du dispositif de la saison dernière comme Germain, Cadot, Erdocio ou Dixon, seules 6 recrues sont pour l'heure attendues sur les bords de l'Atlantique. De gros calibre, certes, mais il est évident qu'à en connaître la longueur et la rudesse des saisons en ProD2, cela ne suffira pas. Notamment devant, où Aldigé va devoir faire parler son carnet d'adresses, pour ne pas être mangé par les ferrailleurs de l'hiver...